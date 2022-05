Αθλητικά

Εθνική Ελλάδας – Μπάλντοκ: Στιγμή μεγάλης περηφάνιας για μένα και την οικογένεια μου

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο 29χρονος μπακ της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ πήρε την ελληνική υπηκοότητα και κλήθηκε από τον Πογιέτ στο αντιπροσωπευτικό μας συγκρότημα.

Η πιο όμορφη και «δυνατή» ιστορία στις τελευταίες κλήσεις της Εθνικής Ελλάδας για τους πρώτους αγώνες του Nations League, δεν είναι άλλη απ’ την είσοδο του Τζορτζ Μπάλντοκ στη «γαλανόλευκη» ομάδα, αφού έλαβε την έγκριση της ελληνικής υπηκοότητας.

Ο 29χρονος μπακ της Σέφιλντ Γιουνάιτεντ -η γιαγιά του οποίου είναι Ελληνίδα- συμπεριλήφθηκε στις κλήσεις του Γκουστάβο Πογιέτ κι ο ίδιος δεν έκρυψε τη χαρά και την περηφάνια του σε ανάρτηση που έκανε στον προσωπικό λογαριασμό του στο Instagram, μαζί με την πρώτη φωτογραφία του με τη φανέλα της Εθνικής.

«Στιγμή μεγάλης υπερηφάνειας για μένα και την οικογένειά μου, η κλήση στην εθνική Ελλάδος. Ανυπομονώ να συναντήσω την ομάδα και να ξεκινήσουμε!» έγραψε ο Μπάλντοκ.

Ειδήσεις σήμερα:

Μεξικό – Μάγιας: Ανακαλύφθηκαν τα ερείπια αρχαίας πόλης

Βρετανία – Ουίτμπι: Ρεκόρ συγκέντρωσης… βαμπίρ

Γαλλία – Σηκουάνας: Επιχείρηση διάσωσης φάλαινας όρκα