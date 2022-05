Κόσμος

Αίγυπτος: Πολύνεκρο δυστύχημα με τουριστικό λεωφορείο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Με φρικτό τρόπο έχασαν τη ζωή τους επιβάτες δυο οχημάτων, καθώς απανθρακώθηκαν.

Επτά άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο, χθες Παρασκευή, από τη σύγκρουση μικρού λεωφορείου με ΙΧ σε επαρχιακό δρόμο που συνδέει την Ισμαηλία με το Σουέζ, στη βορειοανατολική Αίγυπτο, όπως μετέδωσε η εφημερίδα Ahram.

Κατά τη σφοδρή σύγκρουση προκλήθηκαν ισχυρές εκρήξεις, εξαιτίας της παρουσίας μιας φιάλης υγραερίου στο λεωφορείο και μιας φιάλης οξυγόνου στο ΙΧ αυτοκίνητο, σύμφωνα με την ίδια πηγή. Οι επτά επιβαίνοντες στα δύο οχήματα ανασύρθηκαν απανθρακωμένοι.

Μεταξύ αυτών ήταν τέσσερις Γάλλοι και ένας Βέλγος τουρίστας. Άλλοι 12 τουρίστες, έξι Γάλλοι και έξι Βέλγοι, μεταφέρθηκαν τραυματισμένοι σε κοντινό νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το τροχαίο συνέβη όταν ο οδηγός του ΙΧ επιχείρησε να κάνει αναστροφή, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με το μικρό λεωφορείο.

Στην Αίγυπτο είναι βαρύς κάθε χρόνο ο φόρος αίματος στην άσφαλτο, εξαιτίας της απρόσεκτης οδήγησης και της κακής συντήρησης του οδικού δικτύου.

Τα τελευταία χρόνια, η αιγυπτιακή κυβέρνηση προσπαθεί να αναβαθμίσει το οδικό δίκτυο της χώρας, κατασκευάζοντας νέους δρόμους και επισκευάζοντας τους υπάρχοντες, προκειμένου να μειώσει τον αριθμό των ατυχημάτων.

Ειδήσεις σήμερα:

Μεξικό – Μάγιας: Ανακαλύφθηκαν τα ερείπια αρχαίας πόλης

Βρετανία – Ουίτμπι: Ρεκόρ συγκέντρωσης… βαμπίρ

Γαλλία – Σηκουάνας: Επιχείρηση διάσωσης φάλαινας όρκα