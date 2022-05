Κοινωνία

Αρπαγή 6χρονου – Πατέρας στον ΑΝΤ1: Πήρα το παιδί γιατί η μάνα του δεν το πήγαινε στο γιατρό (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Κατηγορίες στη μητέρα του παιδιού εκτόξευσε μέσω αποκλειστικών δηλώσεών του στον ΑΝΤ1 ο πατέρας του 6χρονου.

Ότι η μητέρα του Ράινερ δεν τον αφήνει να δει το παιδί του, του οποίου έχει την πλήρη κηδεμονία, δήλωσε ο Νορβηγός πατέρας του 6χρονου αποκλειστικά στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Πρωινοί Τύποι».

Υποστήριξε ότι, δεν άρπαξε το παιδί, αλλά το πήρε για να προστατέψει την υγεία και την ασφάλειά του, λόγω του ότι, «η μητέρα του αρνείται να πάει στο γιατρό»

Έχω την πλήρη κηδεμονία του παιδιού κι η μητέρα δεν με αφήνει να το δω

«Η μητέρα να πάει στο γιατρό και να δει την ψυχοσύνθεσή της», είπε ο πατέρας του 6χρονου και επανέλαβε ότι, «ο γιος μου κι εγώ είμαστε καλά και δεν έχει ρωτήσει για τη μητέρα του».

Η θεία της μητέρας του παιδιού, Εμμανουέλα Τερζοπούλου, μιλώντας επίσης στην εκπομπή «Πρωινοί Τύποι», εξήγησε πως, «δεν έχει ακόμα εκδικαστεί η οριστική επιμέλεια, έχει δοθεί προσωρινή».

Σημείωσε πως, «οι δικαστικές αποφάσεις βγήκαν μετά την αποχώρηση της μητέρας από τη Νορβηγία, με τη σύμφωνη γνώμη του πατέρα», αποχώρηση η οποία είχε συμφωνηθεί προφορικά και αποδεικνύεται μέσω των μηνυμάτων που έχουν σταλεί μεταξύ των γονέων και τα οποία έχουν κατατεθεί στο δικαστήριο.

«Στα ελληνική δικαστήρια ήταν παρών σε όλα τα δικαστήρια ο πατέρας, ενώ στα νορβηγικά έγιναν ερήμην της μητέρας, η οποία δεν ειδοποιήθηκε», είπε.

Τέλος, διευκρίνισε ότι, «τα ασφαλιστικά μέτρα που είχαν κατατεθεί στην Ελλάδα από τον πατέρα, για να επιστραφεί το παιδί, με την αιτιολογία ότι είχε γίνει αρπαγή, απορρίφθηκαν. Έχουν καταφύγει δευτεροδίκως στον Άρειο Πάγο και δεν έχει εκδικαστεί ακόμα».





Ειδήσεις σήμερα:

Μεξικό – Μάγιας: Ανακαλύφθηκαν τα ερείπια αρχαίας πόλης

ΟΠΕΚΑ: Πότε καταβάλλονται τα επιδόματα Μαΐου

Τζωρτζίνα: “Μαμά είσαι κακιά”– Συγκλονίζει το σημείωμά της (εικόνες)