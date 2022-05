Πολιτική

Δένδιας: Η Ελλάδα είναι παράγοντας αξιοπιστίας κι όχι επιτήδειος ουδέτερος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Μήνυμα του Υπουργού Εξωτερικών στους εταίρους και συμμάχους της χώρας μας, να μην ενδίδουν στους εκβιασμούς της Τουρκίας.

Μήνυμα στους εταίρους και συμμάχους της Ελλάδας να μην ενδίδουν στους εκβιασμούς της Τουρκίας, με όποιον «μανδύα» και αν αυτοί περιβάλλονται στέλνει ο υπουργός Εξωτερικών Νίκος Δένδιας, σε δήλωσή του στην εφημερίδα «Τα Νέα Σαββατοκύριακο», ενώ υπογραμμίζει πως η χώρα μας είναι παράγοντας «αξιοπιστίας και σταθερότητας και όχι επιτήδειος ουδέτερος».

Όπως αναφέρει ο υπουργός Εξωτερικών, τις τελευταίες εβδομάδες, «και παρά τις διαβεβαιώσεις της τουρκικής πλευράς, είμαστε μάρτυρες κλιμάκωσης της τουρκικής επιθετικής ρητορικής, καθώς και πρωτοφανών ενεργειών εναντίον της κυριαρχίας και των κυριαρχικών μας δικαιωμάτων».

Και σημειώνει πως η απάντηση της Ελλάδας στις προκλήσεις αυτές εδράζεται σε τρεις σταθερές παραμέτρους, «Πρώτον, αντιδράμε με σύνεση και ψυχραιμία. Δεν παρασυρόμαστε από την πέραν του Αιγαίου ακραία ρητορική. Επιλέγουμε εμείς τον τρόπο και τον χρόνο που θα απαντήσουμε».

Ο κ. Δένδιας επισημαίνει πως η τουρκική επιθετικότητα δεν εξαντλείται μόνον εναντίον της χώρας μας, όπως είναι προφανές από τις φήμες για επικείμενη τουρκική εισβολή στη βόρεια Συρία και την έντονη αντίδραση στην προοπτική ένταξης της Σουηδίας και της Φινλανδίας στο ΝΑΤΟ, «σημάδια νευρικότητας, την οποία οφείλουμε να αντιμετωπίζουμε με σθένος και ωριμότητα» και «μία ακόμα απόδειξη της αναθεωρητικής στάσης της Τουρκίας».

«Δεύτερον, σεβόμαστε και προωθούμε τις θέσεις αρχής, στις οποίες έχουμε θεμελιώσει την εξωτερική μας πολιτική: Σεβασμός του Διεθνούς Δικαίου και προστασία της εδαφικής ακεραιότητας και κυριαρχίας όλων των κρατών», αναφέρει, ο Έλληνας ΥΠ.ΕΞ.

«Τις αρχές αυτές εφαρμόζουμε στην περίπτωση της Ουκρανίας, αλλά και απέναντι στην Τουρκία», υπογραμμίζει και προσθέτει, «Η Ελλάδα δεν είναι "επιτήδειος ουδέτερος". Ενστερνίζεται πλήρως τις αξίες των Δημοκρατιών. Δεν ασκεί εκβιασμούς».

«Αναμένει από τους εταίρους και συμμάχους να μην ενδίδουν και αυτοί με τη σειρά τους σε εκβιασμούς, με όποιον "μανδύα" και αν αυτοί περιβάλλονται», υπογραμμίζει χαρακτηριστικά.

Στη βάση των αρχών, επισημαίνει ο κ. Δένδιας, η Ελλάδα απαντά σε όλες τις ανυπόστατες και αβάσιμες τουρκικές αιτιάσεις, όπως πρόσφατα με την επιστολή στον γενικό γραμματέα του ΟΗΕ, η οποία αποδόμησε με στέρεα νομικά επιχειρήματα την πρωτοφανή αμφισβήτηση της κυριαρχίας επί νησιών του Αιγαίου.

«Η πολιτική της αξιοπιστίας της Ελλάδας, εκτιμώ ότι αποδίδει καρπούς. Η διεθνής θέση της χώρας μας έχει αναβαθμιστεί σημαντικά», αναφέρει.

«Οι εταίροι μας υπολογίζουν την Ελλάδα ως δύναμη σταθερότητας στην Ανατολική Μεσόγειο, στα Βαλκάνια, και βεβαίως στην Ευρώπη. Η απόλυτα επιτυχής επίσκεψη του πρωθυπουργού στις ΗΠΑ αποτελεί πλήρη απόδειξη».

«Τρίτον, δεν έχουμε και δεν επιδιώκουμε να έχουμε μια τουρκο-κεντρική εξωτερική πολιτική, η οποία απλώς αντιδρά στις ενέργειες της γείτονος», σημειώνει ο υπουργός Εξωτερικών.

«Έχουμε θέσει με σαφήνεια το πλαίσιο, μέσα στο οποίο προσφερόμεθα να συζητήσουμε τη μοναδική μας διαφορά».

«Όμως, οφείλουμε να αξιοποιήσουμε τις ευκαιρίες που ανοίγονται και να αντιμετωπίσουμε τις προκλήσεις του σήμερα και κυρίως του αύριο, με χώρες που ασπάζονται τις ίδιες αρχές», σημειώνει.

Αναφέρει πως η Ελλάδα έχει δημιουργήσει ένα δίκτυο κατανοήσεων και στρατηγικών συνεργασιών στη Μεσόγειο, αποτελεί υπόδειγμα στα Βαλκάνια, δημιουργεί πλέγμα συνεργασίας στην Ασία και την Αφρική, χωρίς να λησμονεί τους Ευρωπαίους εταίρους της.

Προσθέτει δε πως σε λίγες ημέρες θα επισκεφθεί την Αθήνα η Γερμανίδα υπουργός Εξωτερικών «για να εξετάσουμε από κοινού την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο, την Ουκρανία, αλλά και για να συζητήσουμε για το κοινό ευρωπαϊκό μας μέλλον».

«Παρά τις θεμελιώδεις αλλαγές στο γεωπολιτικό περιβάλλον, η Ελλάδα δεν ετεροκαθορίζεται. Ασκεί πολιτική αξιών και προστατεύει με σθένος τα εθνικά συμφέροντα», καταλήγει.

Ειδήσεις σήμερα:

Μεξικό – Μάγιας: Ανακαλύφθηκαν τα ερείπια αρχαίας πόλης

Βρετανία – Ουίτμπι: Ρεκόρ συγκέντρωσης… βαμπίρ

Γαλλία – Σηκουάνας: Επιχείρηση διάσωσης φάλαινας όρκα