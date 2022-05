Κοινωνία

Γιάννινα – Πανεπιστημιούπολη: Στην ΜΕΘ φοιτητής που έπεσε από τον 3ο όροφο

Το ατύχημα έγινε σε χώρο όπου διεξαγόταν πάρτι. Τον άτυχο φοιτητή εντόπισε συμφοιτήτρια του.

Ένας 21χρονος φοιτητής νοσηλεύεται με σοβαρά τραύματα, κυρίως κατάγματα, στη ΜΕΘ του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, καθώς έπεσε από εξωτερική σκάλα 3oυ ορόφου στην Πανεπιστημιούπολη Ιωαννίνων

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, το ατύχημα συνέβη μετά τις 3:00 τα ξημερώματα, σε χώρο όπου γινόταν φοιτητικό πάρτι.

Τον νεαρό εντόπισε μία συμφοιτήτριά του, η οποία ενημέρωσε αμέσως το ΕΚΑΒ . Μέσα σε λίγα λεπτά έφτασε το ασθενοφόρο και μετέφερε τον φοιτητή στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων.

Η αστυνομία ερευνά τις συνθήκες του ατυχήματος.

