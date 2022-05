Τοπικά Νέα

Θεσσαλονίκη: Αθωώθηκε ο μαέστρος που κατηγορούταν για σεξουαλική παρενόχληση ανηλίκων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Πρωτόδικα είχε καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης, αλλά στο εφετείο κρίθηκε αθώος λόγω αμφιβολιών. Για σκευωρία από γυναίκα που τον ζήλευε, έκανε λόγο ό ίδιος.

Αθώος, λόγω αμφιβολιών, κρίθηκε 29χρονος μαέστρος σε συμφωνική ορχήστρα νέων, στη Θεσσαλονίκη, που είχε κατηγορηθεί για σεξουαλική παρενόχληση δύο ανήλικων μουσικών, μελών της ορχήστρας, το διάστημα μεταξύ 2014-17.

Η υπόθεση εξετάστηκε σε δεύτερο βαθμό μετά την έφεση που άσκησε ο ίδιος κατά της πρωτόδικης απόφασης, με την οποία είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση 2 ετών και 7 μηνών, με 3ετή αναστολή.

Ο 29χρονος από την πρώτη στιγμή έκανε λόγο για σκευωρία, πίσω από την οποία, σύμφωνα με τον ίδιο, βρίσκεται γυναίκα, πρώην στέλεχος της ορχήστρας.

«Ήθελε να με καταστρέψει, με ζήλευε», είπε μεταξύ άλλων στην απολογία του ενώπιον του δικαστών του Τριμελούς Εφετείου Θεσσαλονίκης που τον έκριναν αθώο για την πράξη της κατάχρησης ανηλίκων σε ασέλγεια.

Ειδήσεις σήμερα:

Μεξικό – Μάγιας: Ανακαλύφθηκαν τα ερείπια αρχαίας πόλης

Βρετανία – Ουίτμπι: Ρεκόρ συγκέντρωσης… βαμπίρ

Γαλλία – Σηκουάνας: Επιχείρηση διάσωσης φάλαινας όρκα