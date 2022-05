Οικονομία

Επιχειρηματικό Φόρουμ Ελλάδας – Σαουδικής Αραβίας: Το πρόγραμμα της 5ης συνάντησης

Στην Ελλάδα θα βρίσκονται τις προσεχείς ημέρες Άραβες επιχειρηματίες. Το τριήμερο πρόγραμμα.

Στο πλαίσιο της ενίσχυσης και εμβάθυνσης των οικονομικών και επιχειρηματικών σχέσεων Ελλάδας-Σαουδικής Αραβίας, η πολιτική ηγεσία της Οικονομικής Διπλωματίας της χώρας, ο Υφυπουργός Εξωτερικών Κώστας Φραγκογιάννης και ο Γενικός Γραμματέας Γιάννης Σμυρλής, υποδέχονται στην Ελλάδα, την προσεχή Κυριακή 29 Μαΐου 2022, πολυπληθή επιχειρηματική αποστολή από τη Σαουδική Αραβία.

Της αποστολής ηγείται ο Υπουργός Επενδύσεων του Βασιλείου της Σαουδικής Αραβίας, ΑΜ Khalid Al Faleh, ο οποίος θα συνοδεύεται από 8 Υφυπουργούς της κυβέρνησης και υψηλόβαθμους αξιωματούχους από τα Υπουργεία Επενδύσεων, Ενέργειας, Περιβάλλοντος, Τουρισμού, Υγείας, Επιστήμης και Τεχνολογίας, Κοινωνικής Ανάπτυξης, Μεταφορών, Επικοινωνιών, Προσκυνημάτων και Ισλαμικών Υποθέσεων. Την κυβερνητική αποστολή πλαισιώνουν εκπρόσωποι από 59 σαουδαραβικές εταιρίες από τον τραπεζικό και χρηματοοικονομικό τομέα, την ενέργεια, τον τουρισμό, τις κατασκευές, την υγεία, τον αγροτοδιατροφικό τομέα.

Η πρώτη ημέρα της επίσκεψης της αποστολής, περιλαμβάνει ξενάγηση στη Σαντορίνη, όπου και θα καταφθάσουν οι ειδικές πτήσεις από Σαουδική Αραβία, κατόπιν επιθυμίας της σαουδαραβικής πλευράς να επισκεφθεί δημοφιλή τουριστικό προορισμό της χώρας για τη μεταφορά σχετικής τεχνογνωσίας. Αντίστοιχη, τουριστικού ενδιαφέροντος επίσκεψη, είχε οργανωθεί και από τη σαουδαραβική πλευρά, στην ιστορική πόλη της Αλ Ούλα, στο πλαίσιο της ελληνικής επιχειρηματικής αποστολής στη Σαουδική Αραβία, τον Μάρτιο 2022.

Τη δεύτερη ημέρα, Δευτέρα 30 Μαΐου, θα πραγματοποιηθεί, στο Ξενοδοχείο Intercontinental, ολοήμερο Ελληνο-Σαουδαραβικό Επιχειρηματικό Φόρουμ, το οποίο διοργανώνει η Enterprise Greece, στη διάρκεια του οποίου θα παρουσιαστούν οι προοπτικές συνεργασίας στους εξής βασικούς τομείς: α) Τουρισμό, β) Ενέργεια/ Κατασκευές / Υποδομές, γ) Καινοτομία και δ) Αγροτοδιατροφή. Στο Φόρουμ θα συμμετέχουν με παρεμβάσεις αρμόδιοι Υπουργοί και Υφυπουργοί, καθώς και επιχειρηματίες και των δύο πλευρών. Από τον ελληνικό επιχειρηματικό κόσμο, έχει εκδηλωθεί ενδιαφέρον συμμετοχής από 100 και πλέον εταιρίες. Παράλληλα με τις εργασίες του Φόρουμ, θα πραγματοποιηθούν στο χώρο του ξενοδοχείου διμερείς συναντήσεις όλων των Υπουργών και Υφυπουργών Ελλάδας και Σαουδικής Αραβίας, ενώ το Φόρουμ θα ολοκληρωθεί με την πραγματοποίηση B2B συναντήσεων.

Την τρίτη ημέρα της επίσκεψης, Τρίτη 31 Μαΐου, θα πραγματοποιηθεί η 5η Σύνοδος της Μικτής Διυπουργικής Επιτροπής Ελλάδας-Σαουδικής Αραβίας, με τη συμμετοχή υψηλόβαθμων αντιπροσωπειών από τα Υπουργεία Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Υγείας, Ναυτιλίας, Τουρισμού, Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, υπό την Προεδρία του Υφυπουργού κ Φραγκογιάννη και του Σαουδάραβα Υπουργού Επενδύσεων Khalid Al Faleh. Η Μικτή Διυπουργική Επιτροπή θα ολοκληρώσει τις εργασίες της με την υπογραφή Πρωτοκόλλου από τους δύο Υπουργούς καθώς και Συμφωνίας που άπτεται της υλοποίησης οπτικού καλωδίου μεταφοράς δεδομένων EMC.

Την ίδια ημέρα μέλη της Σαουδαραβικής αποστολής θα επισκεφθούν, με μέριμνα του Enterprise Greece, σημεία ενδιαφέροντος για ενδεχόμενες επενδυτικές και εμπορικές προοπτικές, ενώ θα συνεχισθούν οι επαφές με ελληνικές επιχειρήσεις.

Στο πλαίσιο της επίσκεψης της επιχειρηματικής αποστολής από τη Σαουδική Αραβία, ο Υφυπουργός Εξωτερικών κ. Φραγκογιάννης θα συναντηθεί με μέλη του Επιχειρηματικού Συμβουλίου Ελλάδας–Σαουδικής Αραβίας, το οποίο δημιουργήθηκε για την προώθηση των διμερών επιχειρηματικών επαφών και τη διεύρυνση των εμπορικών και επενδυτικών σχέσεων ανάμεσα στις δύο χώρες. Συμπρόεδροι του ελληνικού σκέλους του Συμβουλίου αναλαμβάνουν ο Πρόεδρος της Temes Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος και ο Διευθύνων Σύμβουλος της Olympia Electronics S.A. Δημήτρης Λακασάς. Από την πλευρά της Σαουδικής Αραβίας, Πρόεδρος αναλαμβάνει η επικεφαλής της Εκτελεστικής Επιτροπής της Olayan Financing Company, Lubna Olayan.

