Σέρρες: Γιατροί και γραφεία τελετών... συνεργάζονταν με παράνομο γηροκομείο

Αποκαλύψεις - σοκ για παράνομο γηροκομείο στις Σέρρες. Πώς οι Αρχές "ξεσκέπασαν" τη δράση τους κυκλώματος.

Της Πωλίνας Κολοκοτρώνη

Δικογραφία σε βάρος επτά ατόμων σχηματίστηκε στις Σέρρες για οίκο ευγηρίας που λειτουργούσε παράνομα.

Ο ξενώνας κολαστήριο, είχε αποκαλυφθεί τον Οκτώβρη του 2020 όταν μία ηλικιωμένη είχε βρεθεί να περιπλανιέται στον εξωτερικό χώρο σε άθλια κατάσταση. Οπως διαπιστώθηκε ο οίκος ευγηρίας λειτουργούσε χωρίς άδεια οι συνθήκες διαβίωσης των ηλικιωμένων , που είχαν κινητικά προβλήματα, ήταν ακατάλληλες, ενώ στους φιλοξενούμενους χορηγούνταν και ναρκωτικά δισκία.

Για την υπόθεση ταυτοποιήθηκε ο ρόλος επτά ατόμων. Οι τρεις δύο γυναίκες και ένας άνδρας είχαν μετατρέψει τον λόγο ξενώνα σε οίκο ευγηρίας. Με σκοπό το παράνομο οικονομικό όφελος, ενώ δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος δύο γιατρών και δύο υπευθύνων σε γραφεία τελετών, καθώς κατηγορούνται ότι συγκάλυψαν το θάνατο δύο ηλικιωμένων γυναικών, χορηγώντας πλαστά δικαιολογητικά ότι απεβίωσαν σε σπίτια οικείων τους, προκειμένου να μην αποκαλυφθεί η παράνομη λειτουργία και η πλημμελής φροντίδα που παρείχαν στους ηλικιωμένους.

