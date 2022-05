Κόσμος

Βρετανία: φωτιά σε σούπερ - γιοτ στο λιμάνι του Ντέιβον (βίντεο)

Το πολυτελέστατο σκάφος καταστράφηκε ολοσχερώς

(εικόνα αρχείου)

Ισχυρή έκρηξη σε σούπερ-γιοτ στο λιμάνι της πόλης Ντέιβον, στη Βρετανία, σημειώθηκε το Σάββατο το μεσημέρι.

Αμέσως μετά, το πολυτελέστατο σκάφος τυλίχτηκε στις φλόγες, με ένα πυκνό σύννεφο καπνού να γίνεται ορατό σε πολύ μεγάλη απόσταση. Το σκάφος καταστράφηκε ολοσχερώς.

Όπως ανακοίνωσε η αστυνομία, δεν υπήρξε κάποιος τραυματισμός, ωστόσο συζητήθηκε μία πρόταση για εκκένωση της περιοχής, λόγω των τοξικών που διοχετεύτηκαν στην ατμόσφαιρα, καθώς στο ντεπόζιτο του σκάφους υπήρχαν 8.000 λίτρα πετρελαίου.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, προκειμένου να αντιμετβωπίσουν άμεσα την πυρκαγιά και να μην επεκταθεί σε άλλα σκάφη.

