Η Ισπανία στέλνει αντιαεροπορικούς πυραύλους στη Λετονία

Θα αποτελούν μέρος της ενίσχυσης που σχεδιάζει το ΝΑΤΟ (Οργανισμός Βορειοατλαντικού Συμφώνου) στις χώρες που συνορεύουν με τη Ρωσία

Η Ισπανία θα στείλει μια συστοιχία αντιαεροπορικών πυραύλων στη Λετονία, καθώς και εκατό στρατιώτες, για να ενισχύσει τη συμμετοχή της στην αποστολή του ΝΑΤΟ σε αυτή τη χώρα της Βαλτικής, γράφει σήμερα η εφημερίδα El Pais.

Οι πύραυλοι εδάφους-αέρος NASAMS θα αποτελούν μέρος της ενίσχυσης που σχεδιάζει το ΝΑΤΟ (Οργανισμός Βορειοατλαντικού Συμφώνου) στις χώρες που συνορεύουν με τη Ρωσία μετά την είσοδο στην Ουκρανία των ρωσικών στρατευμάτων, διευκρινίζει η εφημερίδα.

Όταν ρωτήθηκε σχετικά με αυτό από την κρατική τηλεόραση, η Ισπανίδα υπουργός Άμυνας Μαργαρίτα Ρόμπλες αρκέστηκε να επαναλάβει την "απόλυτη δέσμευση" της Ισπανίας στο ΝΑΤΟ.

"Έχουμε σήμερα στρατεύματα στη Λετονία, αλλά και στη Λιθουανία, έχουμε πλοία μας στη Μεσόγειο και είμαστε πάντα διαθέσιμοι στον μέγιστο βαθμό για μια ενίσχυση εάν χρειαστεί για την αποτροπή", δήλωσε χωρίς περισσότερες διευκρινίσεις.

Η Ισπανία, η οποία θα γιορτάσει τη Δευτέρα την 40ή επέτειο της ένταξής της στο ΝΑΤΟ, αναμένεται να φιλοξενήσει την επόμενη σύνοδο κορυφής της Συμμαχίας στα τέλη Ιουνίου.

Από την έναρξη της σύγκρουσης στην Ουκρανία, η Μαδρίτη έστειλε επίσης στρατιωτικό εξοπλισμό στην Ουκρανία και η υπουργός υπενθύμισε την "πλήρη υποστήριξη" της Ισπανίας στη χώρα αυτή, στην οποία επιτέθηκαν οι ρωσικές δυνάμεις.

"Όταν υπερασπιζόμαστε την Ουκρανία, υπερασπιζόμαστε τις αξίες της Δημοκρατίας, και αντιτιθέμεθα στις ωμότητες (του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ) Πούτιν", πρόσθεσε.

