Ουκρανία: Κλιμακώνεται η μάχη για τον έλεγχο του Ντονμπάς

Τι ανέφερε ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι για την κατάσταση στην περιοχή

Οι μάχες κλιμακώνονται στην περιοχή του Ντονμπάς στην ανατολική Ουκρανία, όπου η Μόσχα επιβεβαίωσε σήμερα ότι φιλορώσοι αυτονομιστές έθεσαν υπό τον έλεγχό τους την καίρια τοποθεσία Λιμάν, που ανοίγει τον δρόμο στους Ρώσους προς τις μεγάλες πόλεις Σλοβιάνσκ και Κραματόρσκ.

Σε διπλωματικό επίπεδο, ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν και ο Γερμανός καγκελάριος Όλαφ Σολτς μίλησαν επί μακρόν τηλεφωνικά με τον πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν, από τον οποίο ζήτησαν να αρχίσει "σοβαρές απευθείας διαπραγματεύσεις" με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, καθώς και την απελευθέρωση των 2.500 Ουκρανών μαχητών που είχαν οχυρωθεί στη χαλυβουργία Αζοφστάλ στη Μαριούπολη.

Σε ανακοίνωσή του, το ρωσικό υπουργείο Άμυνας ανέφερε σήμερα το πρωί "ότι έπειτα από κοινές ενέργειες των μονάδων της πολιτοφυλακής της Λαϊκής Δημοκρατίας του Ντονέτσκ και των ρωσικών ενόπλων δυνάμεων, η πόλη Λιμάν απελευθερώθηκε πλήρως από τους Ουκρανούς εθνικιστές".

Η εδαφική άμυνα αυτής της "αυτοανακηρυχθείσας" δημοκρατίας από τους φιλορώσους αυτονομιστές είχε δηλώσει από την Παρασκευή στο Telegram ότι "πήρε τον πλήρη έλεγχο" της Λιμάν, με "την υποστήριξη" του ρωσικού στρατού.

Ο πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι παραδέχτηκε σε βίντεο ότι " κατάσταση σε αυτήν την περιοχή του Ντονμπάς ήταν πολύ, πολύ δύσκολη".

Ωστόσο,είχε εκτιμήσει ότι "αν οι κατακτητές νομίζουν ότι η Λιμάν και το Σεβεροντονέτσκ θα είναι δικά τους, κάνουν λάθος. Το Ντονμπάς θα είναι ουκρανικό".

