Βραζιλία: Δεκάδες νεκροί εξαιτίας των σφοδρών βροχοπτώσεων

Μόνο σε ένα περιστατικό 20 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, μετά από κατολίσθηση, στην πόλη Ρεσίφε. Χιλιάδες άνθρωποι αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους.

Τουλάχιστον 37 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και περισσότεροι από 5.000 υποχρεώθηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους των τελευταίων ημερών στη βορειοανατολική Βραζιλία, όπως ανακοίνωσαν σήμερα οι αρχές.

Η πόλη Ρεσίφε, πρωτεύουσα της πολιτείας Περναμπούκο, υπέστη το χειρότερο πλήγμα από την κακοκαιρία, καθώς 35 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο και περίπου 1.000 εγκατέλειψαν τα σπίτια τους, σύμφωνα με την Πολιτική Προστασία της Βραζιλίας. Στην πολιτεία Αλαγκόας αναφέρθηκαν δύο θάνατοι και περισσότεροι από 4.000 εκτοπισμένοι.

Το πιο πολύνεκρο δυστύχημα σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου, όταν 20 άνθρωποι βρήκαν τον θάνατο σε μια «μεγάλη κατολίσθηση» σε συνοικία της Ρεσίφε. Άλλοι έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν σε κατολίσθηση στην περιοχή Καμαραγίμπε.

Σε βίντεο που αναρτήθηκαν σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, φαίνονται πλημμυρισμένοι δρόμοι, σπίτια που κατέρρευσαν και κατολισθήσεις.

Σύμφωνα με τους μετεωρολόγους, οι βροχές αναμένεται να συνεχιστούν το επόμενο 24ωρο στην πολιτεία Περναμπούκο.

Πέρυσι, εκατοντάδες Βραζιλιάνοι έχασαν τη ζωή τους σε πλημμύρες και κατολισθήσεις που προκλήθηκαν από έντονες βροχοπτώσεις.

