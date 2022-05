Αθλητικά

Champions League: Επεισόδια με χρήση δακρυγόνων και 1000 πλαστά εισιτήρια

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τα τουρνικέ έξω από τις εξέδρες των οπαδών της Λίβερπουλ μπλόκαραν από τα πλαστά εισιτήρια. Γιατί ο τελικός ξεκίνησε με 37 λεπτά καθυστέρηση.

Ο εφετινός τελικός του Champions League ολοκληρώθηκε με θριαμβεύτρια τη Ρεάλ Μαδρίτης για 14η φορά στην Ιστορία της (σε 17 παρουσίες σε τελικούς), όμως «σημαδεύτηκε» κι απ’ την καθυστέρηση της έναρξης του αγώνα για 37 λεπτά λόγω των προβλημάτων που καταγράφηκαν στην είσοδο των φιλάθλων στο γήπεδο, αλλά και των επεισοδίων (με χρήση δακρυγόνων) ανάμεσα στην Αστυνομία κι οπαδούς της Λίβερπουλ έξω από το "Stade de France".

Η UEFA με ανακοίνωσή της κατά τη διάρκεια του αγώνα, έκανε λόγο για μπλοκαρισμένα τουρνικέ, εξαιτίας οπαδών με πλαστά εισιτήρια, ενώ η Λίβερπουλ σε δική της επίσημη τοποθέτηση, ζήτησε έρευνα για όσα έγιναν πριν την έναρξη του αγώνα.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της UEFA:

Τα τουρνικέ έξω από τις εξέδρες της Λίβερπουλ μπλοκαρίστηκαν από χίλιους οπαδούς, οι οποίοι αγόρασαν πλαστά εισιτήρια, τα οποία δεν λειτουργούσαν.

Αυτό δημιούργησε ουρές από οπαδούς που προσπαθούσαν να μπουν μέσα. Ως εκ τούτου, η έναρξη του αγώνα καθυστέρησε 35 λεπτά για να μπορέσουν οι φίλαθλοι που έχουν εισιτήρια να μπουν. Οπαδοί έξω από το γήπεδο συνέχιζαν να μαζεύονται και μετά τη σέντρα, η αστυνομία τους διασκόρπισε με δακρυγόνα και τους ώθησε μακριά από το γήπεδο.

Η UEFA συμπάσχει με αυτούς που επηρεάστηκαν και θα εξετάσει περαιτέρω την υπόθεση με την γαλλική Αστυνομία και με τη γαλλική Ομοσπονδία.

Απ’ την πλευρά της η Λίβερπουλ ανέφερε στη δική της ανακοίνωση:

Είμαστε εντελώς απογοητευμένοι από τα ζητήματα στην είσοδο του σταδίου και την κατάρρευση της περιμέτρου ασφάλειας που αντιμετώπισαν οι οπαδοί της Λίβερπουλ στο Σταντ Ντε Φρανς.

Είναι το σπουδαιότερο παιχνίδι στο ευρωπαϊκό ποδόσφαιρο και οι φίλαθλοι δεν θα έπρεπε να βιώσουν τέτοιες σκηνές, των οποίων γίνομαι μάρτυρες σήμερα. Έχουμε επίσημα αιτηθεί την έρευνα για τα αίτια αυτών των απαράδεκτων ζητημάτων.

Ειδήσεις σήμερα

Βραζιλία: Δεκάδες νεκροί εξαιτίας των σφοδρών βροχοπτώσεων

Κορονοϊός: Δωρεάν rapid test την Κυριακή σε 40 σημεία

Καιρός: Επιδείνωση με έντονα καιρικά φαινόμενα την Κυριακή