Ποδηλατικός Γύρος της Αθήνας: Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις

Με ποδήλατα θα πλημμυρίσει σήμερα το κέντρο της Αθήνας. Δείτε αναλυτικά τις ώρες και τους δρόμους, που θα ισχύσουν οι ρυθμίσεις.

Με ποδήλατα θα πλημμυρίσει σήμερα το κέντρο της πόλης καθώς διεξάγεται ο 27ος Ποδηλατικός Γύρος της Αθήνας που διοργανώνει ο Δήμος Αθηναίων μέσω του Οργανισμού Πολιτισμού, Αθλητισμού & Νεολαίας του Δήμου (ΟΠΑΝΔΑ). Η καινοτομία του φετινού Γύρου της Αθήνας είναι ότι εκτός της κλασικής διαδρομής των 5 χιλιομέτρων, υπάρχει και άλλη μια, 15 χιλιομέτρων.

Η εκκίνηση της κούρσας των 15 χλμ θα δοθεί στις 10 το πρωί στην πλατεία Συντάγματος, ενώ αυτή των 5 χλμ, στις 11:15 στη Λεωφόρο Αμαλίας. Σε ό,τι αφορά στις συμμετοχές, στην μεγάλη κούρσα δικαίωμα συμμετοχής έχουν ποδηλάτες 15 ετών και άνω, ενώ στην μικρή, αυτή των 5 χλμ, μπορούν να συμμετάσχουν και παιδιά από 6 ετών και άνω.

Λόγω του Ποδηλατικού γύρου, η ΕΛΑΣ θα προχωρήσει σήμερα Κυριακή 29/5 σε κυκλοφοριακές ρυθμίσεις και πολλοί δρόμοι θα παραμείνουν κλειστοί από νωρίς το πρωί μέχρι και την ολοκλήρωση των αγώνων.

Ειδικότερα θα πραγματοποιηθεί σταδιακή διακοπή της κυκλοφορίας και απαγόρευση της στάσης και στάθμευσης των οχημάτων στις παρακάτω λεωφόρους, πλατείες και οδούς ως εξής:

Κατά τις ώρες 07:00΄ έως 13:00΄:

Σταδίου και στο τμήμα αυτής από Αμερικής έως Λ. Βασ. Σοφίας και τις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλο οδό.

Πλ. Συντάγματος

Φιλελλήνων σε όλο το μήκος της και τις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλο οδό.

Βασ. Γεωργίου Α΄ καθ' όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλο οδό.

Κατά τις ώρες 08:00΄ έως 13:00΄:

Λ. Βασ. Αμαλίας σε όλο το μήκος της και τις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλο οδό και στα δυο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Λ. Συγγρού στο τμήμα αυτής από την οδό Αθ. Διάκου έως τη Λ. Βασ. Αμαλίας και τις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλο οδό και στα δυο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Λ. Βασ. Όλγας σε όλο το μήκος της.

Αθ. Διάκου σε όλο το μήκος της.

Κατά τις ώρες 09:00΄ έως 13:00΄:

Λ. Βασ. Σοφίας, στο τμήμα της μεταξύ της Λ. Βασ. Αμαλίας και της οδού Ζαχάρωφ και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Βασ. Κων/νου, σε όλο το μήκος της και στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Καλλιρόης, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Λ. Συγγρού στο τμήμα αυτής από την οδό Φραντζή έως την οδό Αθ. Διάκου και τις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλο οδό και στα δυο (2) ρεύματα κυκλοφορίας.

Σταδίου στο τμήμα αυτής από την πλ. Ομονοίας έως την Αμερικής και τις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλο οδό.

Ελ. Βενιζέλου (Πανεπιστημίου), σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Ακαδημίας, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Χατζηχρήστου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Ροβέρτου Γκάλλι, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Γαριβάλδι, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Ακάμαντος, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Νηλέως, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Δημοφώντος, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Θορικιών και Η. Πουλόπουλου και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Η. Πουλοπούλου, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Κυμαίων, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Ηρακλειδών, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Περσεφόνης, στο τμήμα της μεταξύ της πλ. Αφαίας και της οδού Πειραιώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Πειραιώς στο τμήμα της μεταξύ της οδού Π. Ράλλη και της οδού Ιερά Οδός, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ιερά Οδό.

Πειραιώς στο τμήμα της μεταξύ της οδού Π. Ράλλη και της Πλ. Ομονοίας και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Θερμοπυλών, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Κολοκυνθούς, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Δεληγιώργη, σε όλο το μήκος της και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Μενάνδρου, στο τμήμα της μεταξύ των οδών Αγ. Κων/νου και Πειραιώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Αθηνάς, στο τμήμα της μεταξύ της Πλ. Ομονοίας και της οδού Σοφοκλέους και στα δύο (2) ρεύματα κυκλοφορίας, καθώς και στις καθέτους αυτής έως την πρώτη παράλληλη οδό.

Πλ. Ομονοίας

Την απαγόρευση της κάθετης διέλευσης των οχημάτων από τη διαδρομή του Ποδηλατικού Γύρου και για όσο χρόνο διαρκέσει η εκδήλωση εκτός από τους παρακάτω ελεγχόμενους κόμβους:

Λ. Βασ. Σοφίας - Ρηγίλλης.

Λ. Βασ. Κων/νου - Ρηγίλλης (Τρούμαν).

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, παρακαλούνται οι οδηγοί, για την καλύτερη εξυπηρέτησή τους και αποφυγή πρόσθετων κυκλοφοριακών προβλημάτων να αποφύγουν τη διέλευση των οχημάτων τους στις παραπάνω οδούς και λεωφόρους κατά τα αναφερόμενα χρονικά διαστήματα και να ακολουθούν τα σήματα και τις υποδείξεις των ρυθμιστών τροχονόμων.

