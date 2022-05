Κόσμος

Πέθανε ο Μπουγιάρ Νισάνι

Έφυγε από την ζωή ο πρώην πρόεδρος της Αλβανίας Μπουγιάρ Νισάνι.

Ο πρώην πρόεδρος της Αλβανίας Μπουγιάρ Νισάνι απεβίωσε χθες Σάββατο, σε ηλικία 56 ετών, εξαιτίας σοβαρών προβλημάτων υγείας που αντιμετώπιζε, όπως μετέδωσε το πρακτορείο ειδήσεων ATA.

Σε ανάρτησή του σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο αλβανός πρόεδρος Ιλίρ Μέτα αναφέρει ότι ο Νισάνι θα μνημονεύεται πάντα με σεβασμό για την προσφορά του στη χώρα. «Ο Νισάνι θα μνημονεύεται πάντα ως μια προσωπικότητα με σπάνιες αξίες και ως ένας ηγέτης με ακεραιότητα και όραμα», υπογράμμισε ο Μέτα.

Ο Μπουγιάρ Νισάνι ξεκίνησε την πολιτική του καριέρα το 1991, όταν εντάχθηκε στους κόλπους του Δημοκρατικού Κόμματος. Τον Ιούλιο του 2005 εξελέγη βουλευτής.

Κατά την οκταετή διακυβέρνηση της χώρας από το Δημοκρατικό Κόμμα (2005-2013) ο Νισάνι διετέλεσε υπουργός Εσωτερικών και υπουργός Δικαιοσύνης.

Ήταν πρόεδρος της Αλβανίας από το 2012 έως το 2017.

