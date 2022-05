Πολιτική

Μηταράκης: Ενισχύουμε τα σύνορα στον Έβρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Τι είπε για τους φόβους να περάσουμε ένα «θερμό καλοκαίρι», αλλά και τη στάση της αντιπολίτευσης που συντάσσεται με την τουρκική προπαγάνδα για της δήθεν επαναπροωθήσεις.

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Νότης Μηταράκης, αναφερόμενος στα ελληνοτουρκικά, είπε ότι η Τουρκία έχει περιθωριοποιηθεί από δική της επιλογή, γιατί αμφιταλαντεύεται μεταξύ Δύσης και Ανατολής. «Είναι η μόνη χώρα- μέλος του ΝΑΤΟ που δεν έβαλε κυρώσεις στη Ρωσία και μπλοκάρει αυτή τη στιγμή την ένταξη της Φινλανδίας και της Σουηδίας που είναι απαραίτητες για την ενίσχυση της συμμαχίας. Αυτή η συμπεριφορά της Τουρκίας την απομονώνει σε ένα διεθνές περιβάλλον την ίδια στιγμή που η χώρα μας παρουσιάζεται σαν ισχυρός σύμμαχος», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Μηταράκης υπογράμμισε ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει ένταση με την Τουρκία τόσο στον Έβρο όσο και στα νησιά, ωστόσο σημείωσε ότι η χώρα μας έχει αποδείξει ότι μπορεί να φυλάει τα σύνορα της. Ενδεικτικά, ανέφερε ότι το 2019 είχαμε 72.000 αφίξεις, πέρυσι είχαμε μόνο 8.500 και φέτος το πρώτο τετράμηνο είμαστε στις 3.900. «Γενικά από τη χώρα μας φεύγουν περισσότεροι μετανάστες από ό,τι έρχονται τα τελευταία 2,5 χρόνια κι έχουμε μια αποσυμφόρηση στα νησιά», επισήμανε.

Παράλληλα, τόνισε ότι η χώρα μας ενισχύει τα σύνορά της στον Έβρο. «Ο παλιός φράχτης ήταν 15 χλμ., προστέθηκαν 25 χλμ. επί κυβέρνησης Μητσοτάκη και ξεκινάμε τώρα να προσθέσουμε άλλα 80 χλμ. με χρηματοδότηση από το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου ώστε να υπάρχει ένας πλήρης φράχτης. Παράλληλα, το ελληνικό λιμενικό έχει ενισχυθεί με σκάφη ανοιχτής θαλάσσης, τα οποία έχουν όλη την τεχνολογία που χρειάζεται για να μπορούν να αποτρέπουν νόμιμα τις απόπειρες εισόδου παράνομων μεταναστών στη χώρα», πρόσθεσε.

Ωστόσο, επισήμανε ότι «όταν εμείς φυλάμε τα σύνορά μας, βλέπουμε την αντιπολίτευση να κατακρίνει τα σώματα ασφαλείας και την ευρωπαϊκή αριστερά να αναπαράγει την τουρκική προπαγάνδα περί δήθεν παράνομων επαναπροωθήσεων. Η Ελλάδα θα φυλάττει πάντα τα σύνορά της με απόλυτο σεβασμό στο Διεθνές Δίκαιο».

Ερωτηθείς αν φοβάται ένα «θερμό καλοκαίρι», ο υπουργός Μετανάστασης, απάντησε ότι «έχουμε ξαναπεράσει ξανά τέτοια ένταση και την έχουμε αντιμετωπίσει με αποφασιστικότητα. Η δημιουργία έντασης στο Αιγαίο δεν κάνει καλό σε κανέναν, από εκεί και πέρα όμως η χώρα μας ξέρει πως να αντιμετωπίζει της προκλήσεις».

Κατέληξε τονίζοντας ότι η χώρα μας έχει επενδύσει στον εξοπλισμό στον αέρα και στη θάλασσα και είναι έτοιμη να αντιμετωπίσει κάθε υβριδική απειλή.

Πηγή: skai.gr

Ειδήσεις σήμερα

Βραζιλία: Δεκάδες νεκροί εξαιτίας των σφοδρών βροχοπτώσεων

Αποκλειστικό - καταγγελία: Νεαρή δέχθηκε σεξουαλική επίθεση στη μέση του δρόμου

Καιρός: Επιδείνωση με έντονα καιρικά φαινόμενα την Κυριακή