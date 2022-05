Πολιτική

Πέθανε ο Κωνσταντίνος Κόρκας

Τι αναφέρει ο Υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκος Παναγιωτόπουλος για την απώλεια του σπουδαίου αυτού Έλληνα.

«Ένας μεγάλος Έλληνας έφυγε. Ο τελευταίος Ιερολοχίτης, ο Καταδρομέας στρατηγός Κωνσταντίνος Κόρκας πέρασε στο πάνθεον των Ηρώων του Έθνους, αφού τίμησε τους πεσόντες συμπολεμιστές του».

Αυτό αναφέρει σε ανάρτησή του στο Facebook ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νίκος Παναγιωτόπουλος για το θάνατο του Ιερολοχίτη στρατηγού Κωνσταντίνου Κόρκα.

«Κρατώ μια φράση του, από το πρόσφατο ταξίδι μας στη Σύμη: "Το Αιγαίο είναι η καρδιά της Ελλάδος. Δεν κόβεται, δεν διχοτομείται". Αθάνατος!» υπογραμμίζει ο Ν. Παναγιωτόπουλος.

