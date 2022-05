Αθλητικά

Premier League: Ο Μοχάμεντ Σαλάχ έβαλε το γκολ της χρονιάς

Το τέρμα που χάρισε στον Αιγύπτιο επιθετικό την πρωτιά στο αγγλικό πρωτάθλημα.

Δύσκολες ώρες περνά ο Μοχάμεντ Σαλάχ, όπως οι συμπαίκτες του, αλλά και ολόκληρη η «οικογένεια» της Λίβερπουλ, καθώς εχθές (28/5) το βράδυ, οι «κόκκινοι» ηττήθηκαν από την Ρεάλ Μαδρίτης με 1-0, στον τελικό του Champions League, που διεξήχθη στο Παρίσι.

Ωστόσο, ο 29χρονος Αιγύπτιος επιθετικός, έχει έναν λόγο «παρηγοριάς», καθώς όπως ανακοινώθηκε σχετικά, επιλέχθηκε για το καλύτερο γκολ της χρονιάς στην Premier League. Το τέρμα που χάρισε το βραβείο στο «Μο», είναι αυτό που σημείωσε στην ισοπαλία 2-2 με την Μάντσεστερ Σίτι, τον περασμένο Οκτώβριο, όταν σε μία διείσδυση από την δεξιά πτέρυγα, απέφυγε με διαδοχικές προσποιήσεις και ντρίμπλες, όλην την άμυνα των «πολιτών» και πλάσαρε από εξαιρετικά δύσκολη θέση.

Σημειώνεται, ότι υποψήφιοι για το συγκεκριμένο βραβείο, ήταν μεταξύ άλλων, οι Αλεξάντρ Λακαζέτ, Κριστιάνο Ρονάλντο, Χέουνγκ Μιν Σον και Βιλφρίντ Ζαχά.

