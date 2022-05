Αθλητικά

Επεισόδια στο Αγροτικός Αστέρας – Παναχαϊκή (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Επίθεση δέχθηκαν οι δυνάμεις των ΜΑΤ, οι οποίες βρίσκονταν επί τόπου, με τους οπαδούς να δέχονται χημικά.

Ένταση σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου μεταξύ οπαδών και δυνάμεων των ΜΑΤ στο γήπεδο του Αγροτικού Αστέρα «Δημήτριος Κοντικάκης», στον Εύοσμο Θεσσαλονίκης.

Μετά τη λήξη του αγώνα Αγροτικός Αστέρας – Παναχαϊκή, για το πρωτάθλημα της Γ’ Εθνικής, υπήρξε ένταση μεταξύ των οπαδών της φιλοξενούμενης ομάδας και διμοιρίας των ΜΑΤ.

Μερίδα οπαδών της Παναχαϊκής πέταξε αντικείμενα κατά των αστυνομικών, οι οποίοι απάντησαν με περιορισμένη χρήση χημικών.

Για την ιστορία, η ομάδα της Πάτρας νίκησε με 3-2 στον αγώνα περνώντας στην κορυφή της βαθμολογίας, δύο βαθμούς πάνω από τον Αγροτικό Αστέρα.

Πηγή: thestival.gr, patragoal.gr

Ειδήσεις σήμερα



Αταλάντη: Οδηγός παρέσυρε και σκότωσε παιδί με ποδήλατο

Ερντογάν: Θα κάνουμε ό,τι πρέπει με όσους μας βλέπουν σαν εχθρούς

Παιδική χαρά: Παιδί έπαθε ηλεκτροπληξία από γυμνά καλώδια (εικόνες)