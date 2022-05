Κοινωνία

Κόρινθος: Σύλληψη Βρετανού διακινητή κοκαΐνης (εικόνες)

Σε συνεργασία με το Γραφείο DEA της Πρεσβείας των Η.Π.Α και τη ΣΔΟΕ, η Δίωξη Ναρκωτικών της Αττικής συνέλαβε τον διακινητή κοκαΐνης.

Στο πλαίσιο της αυτόφωρης διαδικασίας, συνελήφθη χθες στο Λουτράκι Κορινθίας, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών της Ασφαλείας Αττικής, σε συνεργασία με το Τμήμα Δίωξης Ναρκωτικών του Σ.Δ.Ο.Ε. και το Τ.Α. Κορίνθου και σε επίπεδο αξιοποίησης πληροφοριών με το Γραφείο DEA της Πρεσβείας των Η.Π.Α στην Αθήνα, 45χρονος Βρετανός μέλος διεθνούς κυκλώματος διακίνησης κοκαΐνης, για κατοχή με σκοπό την περαιτέρω διακίνηση στην Ελλάδα μεγάλης ποσότητας κοκαΐνης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, μετά από αξιοποίηση πληροφοριών σχετικά με την δράση διεθνούς εγκληματικού δικτύου, τα μέλη του οποίου δραστηριοποιούντο στην αποθήκευση, φύλαξη, μεταφορά και πώληση μεγάλων ποσοτήτων κοκαΐνης στην Ελλάδα, εντοπίστηκε ο 45χρονος και πιστοποιήθηκε η δράση του ως μέλους του κυκλώματος.

Ο αλλοδαπός συνελήφθη έπειτα από ειδική αστυνομική επιχείρηση στο Λουτράκι Κορινθίας. Σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε διαμέρισμα, που χρησιμοποιούσε ως χώρο απόκρυψης και διακίνησης ναρκωτικών, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 49 συσκευασίες, που έφεραν το λογότυπο «23» και περιείχαν κοκαΐνη, συνολικού βάρους 57 κιλών και 215 γραμμαρίων. Επίσης κατασχέθηκαν 225 ευρώ και 2 συσκευές κινητής τηλεφωνίας.

Σύμφωνα με την εκτίμηση της ΕΛΑΣ, η ποσότητα που κατασχέθηκε υπερβαίνει το ποσό του 1.500.000 ευρώ.

Σημειώνεται, επίσης, ότι από την Υποδιεύθυνση Δίωξης Ναρκωτικών έχει ήδη αναπτυχθεί διεθνής συνεργασία με τις ομόλογες Αρχές του εξωτερικού, για την ταυτοποίηση και σύλληψη και των υπολοίπων μελών του εγκληματικού δικτύου.

Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κορίνθου.

