Κεντρική Επιτροπή ΣΥΡΙΖΑ: Η Ράνια Σβίγκου νέα γραμματέας

Εξελέγη με συντριπτική πλειοψηφία η Ράνια Σβίγκου γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής.

Με ποσοστό 76,5% εκλέχθηκε νέα γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπή του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ η Ράνια Σβίγκου και αναπληρωτής γραμματέας ο Γιώργος Βασιλειάδης.

Παράλληλα, ολοκληρώθηκε η ψηφοφορία για την εκλογή των 38 μελών της Κεντρικής Επιτροπής που μαζί με τον πρόεδρο, τη γραμματέα και τον αναπληρωτή γραμματέα θα απαρτίζουν την Πολιτική Γραμματεία.

Τα μέλη που εκλέχθηκαν είναι τα κάτωθι:

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΙΑ

ΑΡΑΠΗ - ΜΠΕΛΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ

ΑΧΤΣΙΟΓΛΟΥ ΕΦΗ

ΓΕΡΟΒΑΣΙΛΗ ΟΛΓΑ

ΔΟΥΡΟΥ ΡΕΝΑ

ΔΟΥΣΗ ΜΑΓΚΥ

ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ ΚΩΣΤΑΣ

ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΝΑΣΟΣ

ΘΕΟΧΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΘΑΝΑΣΗΣ

ΚΑΒΑΔΙΑ ΑΝΝΕΤΑ

ΚΑΛΑΜΑΡΑ ΕΦΗ

ΚΑΡΚΟΥΛΙΑ ΖΩΗ

ΚΝΗΤΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΚΟΛΤΣΙΔΑ ΔΑΝΑΗ

ΚΟΥΒΕΛΗ ΜΑΡΙΑ

ΛΑΜΠΡΟΥ ΠΑΝΟΣ

ΜΑΤΣΟΥΚΑ ΧΑΡΙΣ

ΜΠΙΣΤΗΣ ΝΙΚΟΣ

ΝΟΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΑΤΕΡΙΝΑ

ΞΑΝΘΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

ΞΕΝΟΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΛΙΖΑ

ΠΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΣ

ΠΟΛΑΚΗΣ ΠΑΥΛΟΣ

ΡΑΓΚΟΥΣΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ

ΡΗΓΑΣ ΠΑΝΟΣ

ΣΚΟΡΙΝΗΣ ΝΙΚΟΣ

ΣΚΟΥΡΛΕΤΗΣ ΠΑΝΟΣ

ΣΠΙΡΤΖΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΥΜΕΩΝΙΔΟΥ ΕΛΕΝΗ

ΤΕΛΙΓΙΟΡΙΔΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ

ΤΕΜΠΟΝΕΡΑΣ ΔΙΟΝΥΣΗΣ

ΤΖΑΚΡΗ ΘΕΟΔΩΡΑ

ΤΖΑΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΤΣΑΚΑΛΩΤΟΣ ΕΥΚΛΕΙΔΗΣ

ΦΙΛΗΣ ΝΙΚΟΣ

ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΗΣ ΑΛΕΚΟΣ

ΦΩΤΙΟΥ ΘΕΑΝΩ

ΧΑΡΙΤΣΗΣ ΑΛΕΞΗΣ





