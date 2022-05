Κοινωνία

Εξάρχεια – ατύχημα σε παιδική χαρά: Τι υποστηρίζει η αντιδήμαρχος Αθηναίων

Στους βανδαλισμούς που γίνονται συνεχώς στην περιοχή και τους χαλασμένους μεντεσέδες, αποδίδει τον τραυματισμό του παιδιού, η Νίκη Αραμπατζή.

Η αντιδήμαρχος Αθηναίων και υπεύθυνη για τις παιδικές χαρές, Νίκη Αραμπατζή, μιλώντας στην εκπομπή του ΑΝΤ1 «Καλημέρα Ελλάδα», μίλησε για το ατύχημα που συνέβη την Παρασκευή σε παιδική χαρά στα Εξάρχεια και προκάλεσε τον σοβαρό τραυματισμό ενός παιδιού.

Η κυρία Αραμπατζή είπε ότι στη συγκεκριμένη παιδική χαρά και λόγω της περιοχής γίνονται συνεχώς βανδαλισμοί τόσο στα παιχνίδια όσο και στην περίφραξη. Μάλιστα τεχνικό συνεργείο του δήμου ήταν τις περασμένες ημέρες εκεί και είχε αναφέρει ότι υπάρχει πρόβλημα στους μεντεσέδες της σιδερένιας πόρτας.

Η αντιδήμαρχος Αθηναίων παρουσίασε μια διαφορετική εκδοχή από το ρεπορτάζ και τις μαρτυρίες γονέων που είπα ότι η πόρτα έπεσε πάνω στο παιδί και το καταπλάκωσε ενώ προσπαθούσε να σκαρφαλώσει σε αυτήν και υποστήριξε ότι κάποια παιδιά κουνούσαν την πόρτα την ώρα που περνούσε ο μικρός με τη μητέρα του και η πόρτα έπεσε πάνω του χωρίς όμως να το καταπλακώσει γιατί η μητέρα του πρόλαβε να τον τραβήξει.

