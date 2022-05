“Μόνα Λίζα”: Μεταμφιεσμένος άνδρας πέταξε τούρτα στο αριστούργημα του Ντα Βίντσι (βίντεο)

"Θύμα" επίθεσης έπεσε ο διασημότερος πίνακας του κόσμου. Πώς "δικαιολόγησε" την πράξη του ο δράστης. Οι εικόνες κάνουν τον γύρο του κόσμου.

Ένα απίστευτο περιστατικό έλαβε χώρα την Κυριακή (29/5) στο Λούβρο, ένα από τα καλύτερα φυλασσόμενα μουσεία στον κόσμο.

Άνδρας μεταμφιέστηκε σε ανάπηρη γυναίκα και όταν έφτασε μπροστά στη "Μόνα Λίζα", πέταξε τούρτα στον πίνακα! Οι εικόνες που κάνουν τον γύρο του κόσμου δείχνουν την "Μόνα Λίζα" λερωμένη από το γλυκό που πέταξε πάνω της ο μεταμφιεσμένος άνδρας.

Το περιστατικό σημειώθηκε μπορστά στα μάτια εκατοντάδων ανθρώπων που βρίσκονται στο Μουσείο για να δουν από κοντά το αριστούργημα του Ντα Βίντσι.

Maybe this is just nuts to me??but an man dressed as an old lady jumps out of a wheel chair and attempted to smash the bullet proof glass of the Mona Lisa. Then proceeds to smear cake on the glass, and throws roses everywhere all before being tackled by security. ????? pic.twitter.com/OFXdx9eWcM