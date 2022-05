Αθλητικά

Μόντσα – Μπερλουσκόνι: Και τώρα πρωτάθλημα και Champions League

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ο πρώην Πρωθυπουργός και ιδιοκτήτης της Μίλαν πανηγύρισε την άνοδο της Μόντσα στη Serie A, για πρώτη φορά στα 110 χρόνια της ιστορίας της.

Η Μόντσα, ομάδα ιδιοκτησίας του άλλοτε ιδιοκτήτη της Μίλαν και πρωθυπουργού της Ιταλίας, Σίλβιο Μπερλουσκόνι, πανηγυρίζει από χθες την άνοδο της. Ανέτρεψε το εις βάρος της 0-2, στο δεύτερο μπαράζ ανόδου με την Πίζα, νίκησε με 4-3 στην παράταση την αντίπαλό της στην κατάμεστη έδρα της και σε συνδυασμό με τη νίκη της με 2-1 στο πρώτο ματς, πανηγύρισε τον προβιβασμό της στη Serie A για πρώτη φορά στην Ιστορία της.

Ο Μπερλουσκόνι πανηγύρισε την επιτυχία και στις δηλώσεις του προκάλεσε έκπληξη, κάνοντας λόγο για κατάκτηση του τίτλου και συμμετοχής στο Champions League, έχοντας ως στόχο και την κατάκτηση του πρωταθλήματος Ευρώπης!

«Υπέροχη βραδιά, παλέψαμε για όλη τη χρονιά και επιτέλους φτάσαμε σε μία ιστορική μέρα, ορόσημο για τον σύλλογο. Στα 110 χρόνια από την ίδρυσή της η Μόντσα δεν είχε πάει ποτέ στη Serie A, και φτάσαμε εκεί. Είναι υπέροχο πράγμα για εμάς, για την ομάδα και για όλους τους πολίτες της πόλης. Έχω συνηθίσει να κερδίζω, τώρα πρέπει να κερδίσουμε το πρωτάθλημα, να φτάσουμε στο Champions League και να κερδίσουμε και το Champions League», δήλωσε σχετικά στο Sky Sports Italia.

Ειδήσεις σήμερα:

Περσικός κόλπος – πατέρας ναυτικού: Τα παιδιά μας είναι καλά στην υγεία τους

Αμαλιάδα: Έφαγε ταμπλέτες απορρυπαντικού γιατί της πέρασε για γλυκά!

Παπαγεωργίου – καύσιμα: Σύντομα η αμόλυβδη στα 2,50 ευρώ