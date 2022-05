Κόσμος

Ερντογάν σε Πούτιν: Έτοιμοι να αναλάβουμε ρόλο παρατηρητή μεταξύ Ρωσίας - Ουκρανίας

Επικοινωνία Πούτιν - Ερντογάν. Στο επίκεντρο οι διμερείς σχέσεις και ο πόλεμος Ουκρανίας - Ρωσίας.



Τηλεφωνική επικοινωνία με τον Ρώσο Πρόεδρο Βλαντιμίρ Πούτιν είχε ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν κατά την οποία συζητήθηκαν οι διμερείς σχέσεις και τα περιφερειακά ζητήματα, ιδιαίτερα ο πόλεμος Ουκρανίας - Ρωσίας.

Όπως μεταδίδει η ανταποκρίτρια του ΑΝΤ1 στην Τουρκία, Άννα Ανδρέου, ο Ερντογάν τόνισε ότι στη συνάντηση χρειάζονται βήματα που θα ανοίξουν το δρόμο για την ειρήνη.

Σύμφωνα με ανακοίνωση της τουρκικής προεδρίας, ο Ταγίπ Ερντογάν είπε στον Ρώσο ομόλογό του ότι υπάρχει ανάγκη να γίνουν βήματα για την ελαχιστοποίηση των αρνητικών επιπτώσεων του πολέμου και την οικοδόμηση εμπιστοσύνης που θα ανοίξουν τον δρόμο για την ειρήνη μεταξύ Ρωσίας και Ουκρανίας το συντομότερο δυνατό.

Ο Πρόεδρος Ερντογάν ανέφερε ότι είναι έτοιμοι να αναλάβουν ρόλο σε ένα πιθανό μηχανισμός παρατήρησης σε περίπτωση που υπάρξει επί της αρχής συμφωνία μεταξύ των πλευρών για συνάντηση στην Κωνσταντινούπολη μεταξύ της Ρωσίας και τις Ουκρανίας με τα Ηνωμένα Έθνη.

Ο Τούρκος Πρόεδρος είπε ακόμη στον Ρώσο Πρόεδρο ότι «οι επιθέσεις της τρομοκρατικής οργάνωσης PKK/YPG κατά της Τουρκίας και Σύριων αμάχων συνεχίζονται στη Συρία» και πρόσθεσε ότι «δεν έχει γίνει κατορθωτό να δημιουργηθεί μια ζώνη βάθος 30 χμ από τα τουρκικά σύνορα απαλλαγμένη από την τρομοκρατία όπως προβλεπόταν στη συμφωνία του Οκτωβρίου 2019» και ότι «η επίτευξη ασφάλειας σε εκείνες της περιοχές αποτελεί αναγκαιότητα».

