Τουρκία: ο Ερντογάν μηνύει τον Κιλιτσντάρογλου

Για ποιον λόγο μηνύει τον αρχηγό της αξιωματικής αντιπολίτευσης ο Τούρκος Πρόεδρος.

Μήνυση εναντίον του ηγέτη της αξιωματικής αντιπολίτευσης λόγω των καταγγελιών του εναντίον του Ταγίπ Ερντογάν,αναφορικά με τον ισχυρισμό του τελευταίου ότι η οικογένεια Ερντογάν έχει μεταφέρει παράνομα χρήματα στο εξωτερικό, ανακοίνωσε ο δικηγόρος του Τούρκου Προέδρου, Ερντογάν Χουσεΐν Αϊντίν.

«Θα γίνουν νομικές ενέργειες κατά του Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου λόγω των αβάσιμων κατηγοριών και συκοφαντιών του κατά του αξιότιμου Προέδρου μας», ανακοίνωσε στον λογαριασμό του στο τουίτερ.

Και ο επικεφαλής της τουρκικής προεδρίας Φαρχετίν Αλτούν δήλωσε «θα συνεχίσουμε να είμαστε δίπλα στον Πρόεδρό μας δίπλα στον δίκαιο και τον έντιμο αγώνα του».

Ο ηγέτης του Ρεπουμπλικανικού Λαϊκού Κόμματος Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου, υποστήριξε πως ο Τούρκος Πρόεδρος Ταγίπ Ερντογάν και η οικογένειά του προσπαθούν να αποδράσουν στις ΗΠΑ, λέγοντας ότι 1 δισεκατομμύριο τουρκικές λίρες μεταφέρθηκαν σε ένα παράλληλο ίδρυμα στις ΗΠΑ, μέσω των ιδρυμάτων TUGVA και Ensar.

