Κιλιτσντάρογλου: Ο Ερντογάν σχεδιάζει “απόδραση” στο εξωτερικό!

Το «πλάνο» Ερντογάν για τη διαφυγή του αποκάλυψε ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Τουρκίας.

Ο Τούρκος πρόεδρος Ερντογάν και κάποιοι γύρω του σχεδιάζουν να διαφύγουν στο εξωτερικό, ισχυρίστηκε σήμερα ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου μιλώντας στην κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματός του.

Ανέφερε ότι επιτάχυναν τις προετοιμασίες για τη απόδραση. Ο Ερντογάν μεταφέρει τεράστια χρηματικά ποσά στο εξωτερικό μέσω παράλληλων δομών που έχουν την έδρα τους στην Τουρκία και προσποιούνται ότι είναι ιδρύματα. Τα μέλη της οικογένειας του Ερντογάν βρίσκονται στην πρώτη γραμμή αυτών των δομών. Σε χώρες του εξωτερικού, προσπαθούν να λάβουν άδειες παραμονής και εργασίας μέσω αυτών των δομών. Βιάζονται να δημιουργήσουν τη δική τους Πενσυλβάνια.

Απευθυνόμενος στους γραφειοκράτες που εργάζονται επί του παρόντος για τον Ερντογάν και την κυβέρνηση του AKP, ο K?l?cdaroglu υποστήριξε ότι ο πρόεδρος «προετοιμάζεται να δραπετεύσει» και «δεν θα συμπεριλάβει (τους γραφειοκράτες) στο σχέδιό του για να σωθεί από τα εγκλήματα που διέπραξε».

«Επέσπευσαν τις προετοιμασίες για να ξεφύγουν. Ο Ερντογάν μεταφέρει μεγάλο χρηματικό ποσό στο εξωτερικό μέσω παράνομων δομών που καλύπτονται ως νόμιμα ιδρύματα που εδρεύουν στην Τουρκία. Τα μέλη της οικογένειας του Ερντογάν βρίσκονται επικεφαλής αυτών δομών. Στόχος τους είναι να λάβουν άδεια παραμονής και εργασίας σε ξένη χώρα μέσω αυτού του σχεδίου», δήλωσε, προσθέτοντας ότι «το σχέδιο απόδρασης περιλαμβάνει μόνο μερικές εκατοντάδες άτομα».

«Επιτρέψτε μου να εξηγήσω αυτό το σκάνδαλο στις 10:00 απόψε», δήλωσε και συμπλήρωσε:

«Ερντογάν, μην προσπαθείς να το αρνηθείς, γνωρίζουμε τα πάντα, έχουμε όλα τα έγγραφα. Θα τα πούμε το βράδυ».

