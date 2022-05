Πολιτισμός

Αγιά Σοφία: συλλήψεις για ρεπορτάζ με τους βανδαλισμούς στο Μνημείο

Ρεπόρτερ του καναλιού TELE1 και ο επικεφαλής του Συλλόγου Ιστορίας και Τέχνης συνελήφθησαν για μερικές ώρες.



Συνελήφθησαν για μερικές ώρες ο ρεπόρτερ του καναλιού TELE1 Ενγκίν Ατσάρ ο οποίος πήγε στην Αγία Σοφία μαζί με τον επικεφαλής του Συλλόγου Ιστορίας και Τέχνης Σερίφ Γιασάρ για ρεπορτάζ σχετικά με τις καταστροφές στην Αγία Σοφία.

Σύμφωνα με την τουρκική εφημερίδα Τζουμχουριέτ, με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, ο Εγκίν Ατσάρ ανέφερε: «Συλληφθήκαμε ενώ κάναμε ειδήσεις για την Αγία Σοφία. Ούτε καν μια λογική αιτία δεν δόθηκε όταν μας πήραν. Έκαναν αναφορά στις αναρτήσεις στο twitter που μόλις ανέβασα. Ο σκοπός μου ήταν ξεκάθαρος στις αναρτήσεις. Έτσι είπε ο αστυνομικός». Ο Άτσαρ τελικά αφέθηκε ελεύθερος μετά την κατάθεσή του.

Ο Ατσάρ ο οποίος ήθελε να δει τις καταστροφές επί τόπου, οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα στο Σίρκετσι. Σύμφωνα με το κανάλι, η αστυνομία δεν κινήθηκε εναντίον των τουριστών που έκαναν δηλώσεις στον Ατσάρ.

Αντιδρώντας στην σύλληψη του Ατσάρ, το εργατικό συνδικάτο, Disk Basin Is αναφέρει:

"Ο ρεπόρτερ του TELE 1, Εργκίν Ατσάρ, ο οποίος ήθελε να δει την καταστροφή στην Αγία Σοφία επί τόπου, συνελήφθη από την αστυνομία μαζί με τον Πρόεδρο της Ένωσης Ιστορίας της Τέχνης, Σερίφ Γιασάρ. Η δημοσιογραφία δεν είναι έγκλημα, ο Εργκίν Γιασάρ πρέπει να αποφυλακιστεί αμέσως!"





