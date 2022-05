Οικονομία

ΙΝΕ/ΓΣΕΕ: πανδημία και ενεργειακή κρίση δημιουργούν εστίες αστάθειας

Τι αναφέρεται στην ετήσια έκθεση του Ινστιτούτου για την αλληλουχία των κρίσεων και την μείωση της αγοραστικής δύναμης των εργαζόμενων.

«Ο συνδυασμός των επιπτώσεων της πανδημίας, της ακρίβειας και των γεωπολιτικών εξελίξεων, που προκάλεσε η εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, δημιουργούν νέες εστίες οικονομικής και κοινωνικής αστάθειας». Αυτό προκύπτει, μεταξύ άλλων, από την ετήσια έκθεση του 2022 για την ελληνική οικονομία και την απασχόληση του Ινστιτούτου Εργασίας της Γενικής Συνομοσπονδίας Εργατών Ελλάδας (ΙΝΕ/ΓΣΕΕ), η οποία επικεντρώνεται στις μακροοικονομικές, τις δημοσιονομικές και τις χρηματοοικονομικές εξελίξεις και στην κατάσταση της αγοράς εργασίας, όπως διαμορφώθηκαν από τις συνέπειες της πανδημικής κρίσης και του κύματος της ακρίβειας.

Παράλληλα, στην έκθεση επισημαίνεται ότι η συνεχιζόμενη δυναμική του κύματος της ακρίβειας θα εξανεμίσει πολύ γρήγορα τα όποια οφέλη της αύξησης του κατώτατου μισθού. Συγκεκριμένα, αναφέρεται ότι τον Απρίλιο του 2022, η απώλεια αγοραστικής δύναμης του κατώτατου μισθού ήταν ίση με 18% έναντι 14,7% τον Μάρτιο.

Μιλώντας στο πλαίσιο της παρουσίασης της ετήσιας έκθεσης, ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ Γιάννης Παναγόπουλος, υπογραμμίζει ότι η νέα πρόκληση, μετά την υπερδεκαετή οικονομική κρίση και την πανδημία, τα αποτυπώματα της οποίας δεν έχουν σβήσει, είναι η ακρίβεια, η οποία έχει σοβαρές δημοσιονομικές, οικονομικές και κοινωνικές συνέπειες και δημιουργεί κλίμα μεγάλης αστάθειας.

Τόνισε δε, ότι λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων, είναι πιθανόν να βρεθούμε αντιμέτωποι με μία ενδεχόμενη επισιτιστική κρίση, επισημαίνοντας ότι ιδίως στη γεωργική παραγωγή χρειάζεται σχεδιασμός.

Μεταξύ άλλων, ο κ. Παναγόπουλος ανέδειξε τη σπουδαιότητα να τεθεί στον δημόσιο διάλογο η ενίσχυση των θεσμών προστασίας της εργασίας «ως το πιο αποτελεσματικό μέτρο για την υποστήριξη των οικονομιών και την άμβλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων» και συμπλήρωσε ότι στόχος πρέπει να είναι η αποκατάσταση της ισχύος του συλλογικού εργατικού δικαίου.

Την ετήσια έκθεση παρουσίασε ο επιστημονικός διευθυντής του Ινστιτούτου Εργασίας της ΓΣΕΕ, Γιώργος Αργείτης.

Διαβάστε τα βασικά συμπεράσματα της έκθεσης του ΙΝΕ της ΓΣΕΕ για το 2022:

Σε κοινή δήλωση τους, ο Χρήστος Μέγας, Γραμματέας Εργασίας του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ και ο Γιώργος Μουλκιώτης, βουλευτής και Υπεύθυνος του ΚΤΕ Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων του Κινήματος, αναφέρουν πως «Η σημερινή έκθεση του ΙΝΕ ΓΣΕΕ για την ελληνική οικονομία και την απασχόληση είναι αποκαλυπτική: Παρά τη… διπλή αύξηση του κατώτατου μισθού μέσα στο 2022, λόγω της ανεξέλεγκτης ακρίβειας οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα έχουν χάσει το 9,9% της αγοραστικής τους δύναμης. Ενώ ο μέσος μισθός μερικής απασχόλησης -καθεστώς με το οποίο εργάζονται σχεδόν 700.000, κυρίως νέοι- καταγράφει απώλεια 28%. Απαιτείται άμεσα η επιβολή πλαφόν στα τιμολόγια ρεύματος και η μείωση του ΦΠΑ στα βασικά είδη, ώστε να στηριχθεί η μέση ελληνική οικογένεια. Ως προς τις αμοιβές, ο κατώτατος μισθός πρέπει να επανέλθει στα 751 ευρώ και η εξέλιξή του να είναι ευθύνη των κοινωνικών εταίρων, μέσα από τις ελεύθερες συλλογικές διαπραγματεύσεις».

