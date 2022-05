Υγεία - Περιβάλλον

Γκάγκα στον ΑΝΤ1: Αναμνηστική δόση σε όλους το φθινόπωρο

Η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας στην εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα» για τον εμβολιασμό κατά του κορονοϊού και την άρση των μέτρων. Τι θα ισχύσει για ανεμβολίαστους εργαζόμενους.

«Έχουμε πει αρκετό καιρό ότι θα χρειάζεται ένα αναμνηστικό το φθινόπωρο όπως για τη γρίπη», διευκρίνισε τη χθεσινή δήλωση του Υπουργού Υγείας η Μίνα Γκάγκα, μιλώντας στον ΑΝΤ1 και την εκπομπή «Καλημέρα Ελλάδα».

Η αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας είπε πως, έχει γίνει εξ αρχής συμφωνία για δωρεάν εμβόλια και το 2023, τα οποία βρίσκονται υπό επεξεργασία, από τις εταιρείες, για να περιλαμβάνουν και τα νέα στελέχη.

Η υποχρεωτική χρήση μάσκας καταργείται από αύριο, με τη Μίνα Γκάγκα να δηλώνει πως, «είναι θέμα του καθενός το αν θα φορέσει μάσκα», ωστόσο, οι ανεμβολίαστοι εργαζόμενοι θα κάνουν ένα τεστ την εβδομάδα.

«Είμαστε σε τελείως διαφορετική κατάσταση και είμαστε η τελευταία χώρα στην Ευρώπη που απελευθερώνει τα μέτρα», σημείωσε απαντώντας σε σχόλιο για το αν είναι νωρίς για την άρση των μέτρων.

Όσο για το ποιος θα κάνει τη νέα αναμνηστική δόση του εμβολίου, είπε πως «η σύσταση είναι από τα 12 πρέπει να γίνει».

«Το μόνο που θα δείξει για τη μάσκα, είναι τα επιδημιολογικά δεδομένα. Δεν νομίζω ότι θα έχουμε τα ίδια με πέρυσι και πρόπερσι», είπε ερωτηθείσα για το αν θα επανέλθει η μάσκα.

Για το μεγάλο ζήτημα των ανεμβολίαστων υγειονομικών, οι οποίοι παραμένουν σε αναστολή μέχρι το τέλος του 2022, είπε πως «είναι κάτι που συζητείται, αλλά μένει όπως έχει».

Τέλος, αναφορικά με τον προσωπικό γιατρό είπε ως «φαίνεται ότι υπάρχει ενδιαφέρον από τους γιατρούς», διευκρινίζοντας ότι, στην πλατφόρμα συμπεριλαμβάνονται όλοι οι γιατροί κι όχι μόνο οι γενικοί.

