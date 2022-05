Πολιτική

Γερμανός βουλευτής: Η ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ ήταν λάθος

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Υπέρ της ένταξης της Τουρκίας και κατά της ένταξης της Κύπρου τάχθηκε Γερμανός βουλευτής σε δηλώσεις του στον τουρκικό Τύπο.

H ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν λάθος δήλωσε στην τουρκική εφημερίδα Μιλλιέτ ο Γερμανός βουλευτής Roderich Kiesewetter, αναφέροντας ότι η Τουρκία πρέπει να γίνει δεκτή στην ΕΕ το συντομότερο δυνατό.

Ο χριστιανοδημοκράτης βουλευτής και ειδικός εκπρόσωπος των Κομμάτων Χριστιανικής Ενότητας στην Κοινοβουλευτική Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων ο οποίος ήταν μεταξύ των ομιλητών της Διάσκεψης Ασφάλειας της Κωνσταντινούπολης απάντησε σε ερωτήσεις της Μιλλιέτ.

«Πρέπει να ξεπεράσουμε το αδιέξοδο μεταξύ Βόρειας Κύπρου, Νότιας Κύπρου, Ελλάδας και Τουρκίας. Ήταν λάθος η ένταξη της ‘νότιας Κύπρου’ στην ΕΕ το 2004. Αυτό έχει επίσης βλάψει τη στρατιωτική συνεργασία μεταξύ του ΝΑΤΟ και της ΕΕ. Η ‘νότια Κύπρος’ δεν θα έπρεπε ποτέ να είναι μέλος της ΕΕ. Αυτή η συνεργασία ‘νότιας Κύπρου’ και Ελλάδας δημιουργεί μια τοξική κατάσταση για την ασφάλεια στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, στη νοτιοανατολική πλευρά του ΝΑΤΟ», υποστηρίζει ο Γερμανός βουλευτής.

Όπως είπε στην Μιλλιέτ «ως εκ τούτου, πρώτα απ 'όλα, πρέπει να υπάρξει συνεργασία μεταξύ του ΝΑΤΟ και της ΕΕ, των ΗΠΑ και του Καναδά. Δεν υπάρχει εναλλακτική σε αυτή τη συνεργασία ασφάλειας».

Υποστηρίζει ακόμη ότι «έχουμε δώσει λάθος μήνυμα στην Τουρκία σχετικά με την ένταξη στην ΕΕ στο παρελθόν. Αν δεν υπάρχει πραγματική προνομιακή συνεργασία, δεν υπάρχει προνομιακή συνεργασία και δεν πρέπει να είναι για επίδειξη. Ως εκ τούτου, πιστεύω ότι μόλις η ΕΕ μεταρρυθμιστεί, η Τουρκία θα πρέπει να γίνει μέλος της ΕΕ».

Ειδήσεις σήμερα:

Σύνταγμα: Άνδρας με καραμπίνα στον Άγνωστο Στρατιώτη (εικόνες)

Κορονοϊός: Την Τετάρτη πετάμε τις μάσκες - Που παραμένουν υποχρεωτικές

“The 2Night Show” - Μαρία Κοζάκου: Η απάντηση για το “κακιά αδερφή” του Καπουτζίδη