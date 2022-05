Life

Δήμητρα Πισπιρίγκου: η μήνυση που κατέθεσε και τα λόγια της αδερφή της (βίντεο)

Ποια ήταν η αντίδραση της Ρούλας Πισπιρίγκου

Η Δήμητρα Πισπιρίγκου κατέθεσε μήνυση σε βάρος του δικηγόρου Ανδρέα Θεοδωρόπουλο, εκπροσώπου συγγενή της Ευγενίας Κούτρα, επειδή αφαίρεσε την τσάντα της Τζωρτζίνας.

Υπενθυμίζεται ότι επρόκειτο για τη σχολική τσάντα του άτυχου κοριτσιού όταν πήγαινε στην 1η δημοτικού ηοποία βρισκόταν στον πρώτο όροφο του σπιτιού που ανήκει στην Ευγενία Κούτρα.

Η ίδια είπε "η μήνυση αφορά την κλοπή της τσάντας της ανηψιάς μου της Τζωρτζίνας, μπήκαν οι δικηγόροι παραβιάζοντας την πόρτα και φεύγοντας την άφησαν ανοιχτή, κάνοντας όλοι παρέλαση από εκεί" και συμπλήρωσε "σε συνεννόηση με την αστυνομία της Πάτρας έμεινα έξω από το σπίτι σ ένα αυτοκίνητο για να κοιτώ αν κάποιος κάνει κάτι".

Η ίδια επικοικώνησε με την αδερφή της, Ρούλας η οποία "ήταν έξαλλη, όχι επειδή μπήκαν σπίτι αλλά επειδή έκλεψαν την τσάντα της Τζωρτζίνας"

Ο δικηγόρος Ανδρέας Θεοδωρόπουλος πήγε τη Δευτέρα στην 18η ανακρίτρια για να παραδώσει την τσάντα της Τζωρτζίνας!

πηγή: star

