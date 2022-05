Πολιτική

Μητσοτάκης για αύξηση κατώτατου μισθού: ένα από τα πολλά βήματα για την ανακούφιση των εργαζόμενων

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Το μήνυμα του Πρωθυπουργού για την αύξηση του κατώτατου μισθού και η συνάντησή του με τον Όλαφ Σολτς, στις Βρυξέλλες.

«Σήμερα πιστώνεται ο πρώτος βασικός μισθός των 713 ευρώ, αυξημένος κατά 50 ευρώ τον μήνα. Πρόκειται για μία αύξηση 10% της κατώτατης αμοιβής, που αποτελεί έναν ακόμη μισθό τον χρόνο», αναφέρει, σε ανάρτησή του, ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης, για την αύξηση του κατώτατου μισθού.

«Ένα ακόμη βήμα από τα πολλά που μένουν να γίνουν -και θα γίνουν- για την ανακούφιση των εργαζομένων και ιδίως των πιο αδύναμων», προσθέτει ο πρωθυπουργός.

Σήμερα πιστώνεται ο πρώτος βασικός μισθός των 713 ευρώ, αυξημένος κατά 50 ευρώ τον μήνα. Πρόκειται για μία αύξηση 10% της κατώτατης αμοιβής, που αποτελεί έναν ακόμη μισθό τον χρόνο. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) May 31, 2022

Ένα ακόμη βήμα από τα πολλά που μένουν να γίνουν -και θα γίνουν- για την ανακούφιση των εργαζομένων και ιδίως των πιο αδύναμων. — Prime Minister GR (@PrimeministerGR) May 31, 2022

Συνάντηση Μητσοτάκη – Σολτς

Συνάντηση με τον Γερμανό Καγκελάριο, Όλαφ Σολτς είχε ο Πρωθυπουργός στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής στις Βρυξέλλες.

Οι δύο αρχηγοί συζήτησαν για τη στήριξη στην Ουκρανία και την ενεργειακή κρίση.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης ενημέρωσε τον καγκελάριο της Γερμανίας αναλυτικά για την τουρκική προκλητικότητα και για την επιθετική ρητορική της γειτονικής χώρας που υπονομεύει τη σταθερότητα στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ειδήσεις σήμερα:

Σύνταγμα: Άνδρας με καραμπίνα στον Άγνωστο Στρατιώτη (εικόνες)

Γερμανός βουλευτής: Η ένταξη της Κύπρου στην ΕΕ ήταν λάθος

Δάκης: το τελευταίο “αντίο” στον τραγουδιστή (εικόνες)