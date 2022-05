Κοινωνία

Σύνταγμα: Ο άνδρας με την καραμπίνα και το προειδοποιητικό μήνυμα του (εικόνες)

Τι είχε γράψει σε ανάρτησή του ο άνδρας που συνελήφθη με καραμπίνα σε κατάσταση αμόκ στον Άγνωστο Στρατιώτη.

Ο 37χρονος που τα ξημερώματα της Τρίτης εμφανίστηκε με καραμπίνα στον Άγνωστο Στρατιώτη, βάζοντας σε συναγερμό την Αστυνομία και τους Εύζωνες, φαίνεται να είχε προειδοποιήσει για την ενέργειά του.

Πιο συγκεκριμένα, ο άνδρας, είχε κάνει μία παραληρηματική ανάρτηση στο Instagram, στην οποία απειλούσε τους πάντες με θάνατο.

Ο 37χρονος που συνελήφθη, αναμένεται να μεταφερθεί σε νοσοκομείο προκειμένου να εξεταστεί καθώς φέρεται να αντιμετωπίζει βαριά ψυχολογικά προβλήματα.

Ο άνδρας κρατούσε πανό που έγραφε «Βασιλιάς Μίνωας Πραξικόπημα» και έλεγε στους αστυνομικούς ότι είναι άγγελος του Θεού.

Σε ένα παραληρηματικό κείμενο με αναφορά στον Ηλία Κασιδιάρη, τον «βασιλιά Μίνωα», τον Νίκο Κοκλώνη και την Κατερίνα Καινούργιου (!), ο 37χρονος απειλούσε τους πάντες με θάνατο.

Η ανάρτησή του στο Instagram: «Πραξικόπημα στην βουλή, βασιλιάς Μίνωας δικαστής της Αβύσσου. Μόνος μου. Έρχομαι οπλισμένος στην βουλή. Πολιτικοί, εφοπλιστές, τραπεζίτες, εισαγγελείς, δημοσιογράφοι, παρουσιαστές, ηθοποιοί, τραγουδιστές, μοντέλα, άτομα της τηλεόρασης είστε νεκροί όλοι από αυτοκτονία. Μόλις πεθάνω θα γίνει σεισμός Αρμαγεδδών. Θα επιστρέψω σε 3 μέρες Θεός της φωτιάς και θα αυτοκτόνησε όλοι. Θα σας κόβω τα κεφαλιά έναν έναν και θα σας κάψω ζωντανούς, άνδρες και γυναίκες δεν έχει χάρισμα σε κανέναν. Καλώ πανελλαδική επανάσταση.

Λιθοβολισμός σε όσους αναφέρω μέχρι θανάτου. Διαταγή Βασιλέας Μίνωας. Κουμουνιστές, αναρχικοί, ρομά, εθνικιστές, πολίτες, αστυνομικοί, στρατιωτικοί, απαγορεύω την έξοδο τους από την χώρα. Αποκεφαλισμό, λιθοβολισμό δημόσιο μπροστά σε κάμερες. Ο Ηλίας Κασιδιάρης είναι δεξί χέρι του βασιλιά συλλαμβάνονται όλοι μετά από τον σεισμό και θα ακρωτηριαστούν και καούν με εκτέλεση από μένα. Τιμωρία θάνατος.

Ο Νίκος Κοκλώνης και ο Kαλλίδης θέλανε να τρολάρουν τον βασιλιά και τον Θεό. Αποκεφαλισμό δημόσιος στην πλατεία συντάγματος όλοι οι διάσημοι. Μου κάνει κούκου σας απαντάει ο Θεός και θα σας γ…. όλους. Ενημερώστε όλο τον πλανήτη ξεκινάω Πραξικόπημα.

Υ. Σ Η Κατερίνα Καινούργιου απορρίπτεται από βασίλισσα είναι νεκρή μαζί με τους υπόλοιπους. Χυλοπίτα από τον Θεό για ασέβεια τιμωρήθηκε με θάνατο».

Η παραπάνω ανάρτηση τροποποιήθηκε για τελευταία φορά περίπου τρεις ώρες από τη στιγμή που ο 37χρονος έφτασε στο Σύνταγμα.

Σε φωτογραφίες που είχε αναρτήσει μαζί με το «μανιφέστο» του περιέχεται το πανό που κρατούσε ο 37χρονος στο Σύνταγμα, αλλά και η καραμπίνα την οποία κουβαλούσε μαζί του.

Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ:

"Συνελήφθη, πρώτες πρωινές ώρες σήμερα 31 Μαΐου 2022, έμπροσθεν του Μνημείου Αγνώστου Στρατιώτη, 37χρονος ημεδαπός κατηγορούμενος για παράβαση του Νόμου περί όπλων.

Ειδικότερα, ο ανωτέρω μετέβη στον χώρο έμπροσθεν του Μνημείου Αγνώστου Στρατιώτη, κρατώντας στα χέρια του κυνηγετική καραμπίνα, άνευ φυσιγγίων.

Άμεσα έσπευσαν στο σημείο αστυνομικές δυνάμεις και αποκλείσθηκε ο χώρος.

Μετά την πάροδο χρονικού διαστήματος, ο 37χρονος δεσμεύτηκε από τους αστυνομικούς και μεταφέρθηκε στην Υποδιεύθυνση Κρατικής Ασφάλειας της Διεύθυνσης Ασφάλειας Αττικής.

Όπως διαπιστώθηκε, για την κατασχεθείσα κυνηγετική καραμπίνα δεν έχει εκδοθεί άδεια κατοχής.

Ο συλληφθείς, με εντολή του κ. Εισαγγελέα, οδηγήθηκε σε νοσοκομείο της Αττικής."

