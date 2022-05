Τεχνολογία - Επιστήμη

Σεισμός στη Νίσυρο

Ο σεισμός έγινε αισθητός σε όλα τα Δωδεκάνησα





Σεισμός σημειώθηκε στη Νίσυρο νωρίτερα το μεσημέρι της Τρίτης (31.05.2022). Στη θάλασσα εντοπίζεται το επίκεντρο.

Ο σεισμός στη Νίσυρο έγινε 41 λεπτά μετά τις 12 το μεσημέρι της Τρίτης (31.05.2022) και είχε μέγεθος 3,5 βαθμούς της κλίμακας Ρίχτερ, σύμφωνα με το Γεωδυναμικό Ινστιτούτο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών.

Το επίκεντρο βρίσκεται 22 χιλιόμετρα νότια – νοτιοδυτικά του νησιού.

Ρηχό το εστιακό βάθος, είναι μόλις στα 7,7 χλμ.

