Παράξενα

ΗΠΑ: πούμα επιτέθηκε σε κοριτσάκι

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Ποια είναι η κατάσταση της υγείας του κοριτσιού που βρέθηκε αντιμέτωπο με το άγριο αιλουροειδές.

Ένα κοριτσάκι 9 ετών που έκανε κάμπινγκ στην Πολιτεία Ουάσινγκτον, στις βορειοδυτικές ΗΠΑ, δέχτηκε επίθεση από πούμα, κάτι εξαιρετικά σπάνιο, όπως αφηγήθηκε ο θείος της μικρής που ξεκίνησε διαδικτυακό έρανο για να καλυφθούν τα έξοδα νοσηλείας της.

Η επίθεση έγινε το πρωί του Σαββάτου, την ώρα που η Λίλι έκανε κάμπινγκ μαζί με την οικογένειά της, ανέφερε ο θείος της, ο Άλεξ Μάντσεβιτς, στον ιστότοπο συμμετοχικής χρηματοδότησης GoFundMe.

«Μεταφέρθηκε με ελικόπτερο στο νοσοκομείο, φέροντας πολλά τραύματα στο πάνω μέρος του κορμού και στο πρόσωπο», υποβλήθηκε σε αλλεπάλληλες χειρουργικές επεμβάσεις και την Δευτέρα συνήλθε από το κώμα «έχοντας πλήρη συνείδηση του τι της συνέβη», γράφει ο Μάντσεβιτς.

Ο θείος έκανε έκκληση στους χρήστες να βοηθήσουν ώστε να καλυφθούν τα νοσήλια. Η ανάρτηση συνοδεύεται από φωτογραφίες του κοριτσιού στο κρεβάτι του νοσοκομείου, με το πρόσωπο γεμάτο πληγές και γδαρσίματα.

Από το 1924 μόλις 20 άνθρωποι έχουν δεχτεί την επίθεση πούμα σε αυτήν την ορεινή Πολιτεία και δύο από αυτούς πέθαναν, σύμφωνα με την υπηρεσία προστασίας της πανίδας της Ουάσινγκτον. Μια εκπρόσωπος της υπηρεσίας είπε σε τοπικό τηλεοπτικό σταθμό ότι διεξάγεται έρευνα για να διευκρινιστούν οι συνθήκες της επίθεσης. Αναμένεται επίσης να γίνουν εξετάσεις στο ζώο –το οποίο σκοτώθηκε από ένα πρόσωπο που βρισκόταν στο σημείο– για να εξακριβωθεί εάν έπασχε από κάποια ασθένεια.

Οι επιθέσεις πούμα, ενός αιλουροειδούς γνωστού και με την ονομασία κούγκαρ, είναι εξαιρετικά σπάνιες. Οι αρχές συνιστούν, στην περίπτωση που κάποιος δεχτεί επίθεση, να κάνει ό,τι μπορεί για «να παραμείνει όρθιος και να χτυπήσει το ζώο» και, κυρίως, να μην επιχειρήσει να τρέξει για να φύγει, ούτε να παραστήσει τον πεθαμένο.

Ειδήσεις σήμερα:

Σαλαμίνα: Ο γιος πίσω από την δολοφονία της 77χρονης

Σύνταγμα: Άνδρας με καραμπίνα στον Άγνωστο Στρατιώτη (εικόνες)

Αμαλιάδα: Το απορρυπαντικό που έφαγε από λάθος η γυναίκα, νομίζοντας πως ειναι γλυκό! (εικόνες)