Κωνσταντίνος Κόρκας: κηδεία με τιμές για τον τελευταίο Ιερολοχίτη καταδρομέα και ήρωα (εικόνες)

Παρουσία της πολιτικής και στρατιωτικής ηγεσίας εψάλη η εξόδιος ακολουθία του στρατηγού Κωνσταντίνου Κόρκα.

Με τις προβλεπόμενες στρατιωτικές τιμές τελέσθηκε σήμερα στο κοιμητήριο Παπάγου η εξόδιος ακολουθία του τελευταίου Ιερολοχίτη Καταδρομέα και ήρωα, στρατηγού Κωνσταντίνου Κόρκα, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την περασμένη Κυριακή, λίγη ώρα μετά το ετήσιο μνημόσυνο των πεσόντων Ιερολοχιτών και Καταδρομέων στο Καβούρι Αττικής, όπου κατέθεσε στεφάνι στο Ηρώο των ΛΟΚ.

Στην τελετή παρέστησαν ο υπουργός Εθνικής 'Αμυνας Νικόλαος Παναγιωτόπουλος και ο υφυπουργός Νίκος Χαρδαλιάς.

«Ο αείμνηστος στρατηγός Κωνσταντίνος Κόρκας υπήρξε ο τελευταίος, ίσως, μιας δοξασμένης και ηρωικής γενιάς που την επέλεξε η μοίρα αλλά και η ίδια ανταποκρίθηκε σε αυτό το κάλεσμα και επέλεξε να ζήσει μέσα στον κίνδυνο, προκειμένου να οδηγήσει την Ελλάδα στην Ελευθερία. Και αυτό έκανε. Το έκανε με κόπο, ιδρώτα και πολύ αίμα!!! Το πέρασμά του απ' όπου κι αν πέρασε, μία πραγματική ευλογία για την πατρίδα και τις Ένοπλες Δυνάμεις» επισήμανε μεταξύ άλλων ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Κωνσταντίνος Φλώρος, στον επικήδεια λόγο του, εξιστορώντας στη συνέχεια την έντονη στρατιωτική δράση του.

Με θλίψη & συγκίνηση η ???? & οι #ΕΔ αποχαιρέτησαν σήμερα έναν από τους Γενναίους τους!



Στρατηγέ Κόρκα, το παράδειγμά σου θα φωτίζει για πάντα την τραχιά οδό του Χρέους & της Τιμής, επί της οποίας να είσαι βέβαιος ότι θα πορευτούμε μέχρι τέλους!



Καλό ταξίδι Στρατηγέ μου!

ΑΘΑΝΑΤΟΣ pic.twitter.com/KjrIzIdX8M — GEN Konstantinos Floros (@ChiefHNDGS) May 31, 2022

«Ο αείμνηστος στρατηγός έζησε μία ζωή γεμάτη με ανιδιοτελή εθνική προσφορά, μια ζωή γεμάτη με Ελλάδα. Αείμνηστε στρατηγέ, το παράδειγμά σου φάρος και δείκτης αλάθητος φωτίζει και θα φωτίζει σαν δυνατός προβολέας την τραχιά οδό της Τιμής και του Χρέους που είμαστε προορισμένοι να πορευτούμε. Και θα την πορευτούμε έως τέλους, να είσαι βέβαιος», κατέληξε.

Στην εξόδιο ακολουθία παρέστησαν οι βουλευτές Γιώργος Κουμουτσάκος και Κωνσταντίνος Μπογδάνος, ο αρχηγός ΓΕΣ, αντιστράτηγος Χαράλαμπος Λαλούσης, ο αρχηγός ΓΕΑ, αντιπτέραρχος Θεμιστοκλής Μπουρολιάς, ο υπαρχηγός ΓΕΝ, υποναύαρχος Γεώργιος Καμπουράκης, ο πρώην υπηρεσιακός υπουργός Εθνικής Άμυνας και επίτιμος Α/ΓΕΣ, στρατηγός εα Φραγκούλης Σ. Φράγκος, ο πρώην υφυπουργός Εθνικής Άμυνας και επίτιμος Α/ΓΕΣ, στρατηγός εα Αλκιβιάδης Στεφανής, το μέλος του ΔΣ της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Στρατού, αντιστράτηγος εα Κωνσταντίνος Σκαρμαλιωράκης, και άλλοι απόστρατοι και εν ενεργεία αξιωματικοί του ελληνικού Στρατού.

