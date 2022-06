Πολιτισμός

Θεσσαλονίκη: Ο Τζέιμι Φοξ χορεύει και… σουτάρει (βίντεο)

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Βίντεο με το νέο του χαρακτήρα να δίνει….παραστάσεις ανέβασε από τη Θεσσαλονίκη ο Τζέιμι Φοξ.

Στη Θεσσαλονίκη βρίσκονται για τα γυρίσματα της νέας τους ταινίας ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο και ο Τζέιμι Φοξ, με τον τελευταίο να ανεβάζει βίντεο από την πόλη.

Ο βραβευμένος με Όσκαρ ηθοποιός ανέβασε στο Instagram ένα βίντεο με τον χαρακτήρα «The Bokushi», τον οποίο υποδύεται στην ταινία «Tin Soldier».

Ο ηθοποιός εμφανίζεται να χορεύει σε εστιατόριο της Θεσσαλονίκης και να παίζει μπάσκετ με μέλη της παραγωγής και της αδελφότητας της ΧΑΝΘ.

Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram. Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη Jamie Foxx (@iamjamiefoxx)

Η ιστορία του «Tin Soldier»

Η πλοκή του βασίζεται γύρω από τον «The Bokushi» (Jamie Foxx) ο οποίος αποτελεί ένα είδους κήρυκα για χιλιάδες βετεράνους πολέμου που τους προσηλυτίζει με την υπόσχεση να τους δώσει προστασία και σκοπό στις ζωές τους.

Ύστερα από πολλές αποτυχημένες προσπάθειες να εισχωρήσει στο απόρθητο φρούριο αυτής της παραστρατιωτικής μονάδας, ο Emmanuel Ashburn (Robert De Niro) επιστρατεύει τον Nash Cavanaugh (Eastwood), έναν πρώην ειδικό δυναμίτη που κάποτε ήταν ακόλουθος του Bokushi. Ο Nash συμφωνεί να χρησιμοποιήσει τις πληροφορίες εκ των έσω που κατέχει για τον αινιγματικό αρχηγό τους με σκοπό να εκδικηθεί τον άνθρωπο που του πήρε τα πάντα από τη ζωή, καθώς και τον έρωτα της ζωής του.

Εκτός από τους Scott Eastwood, Robert De Niro και Jamie Foxx στην ταινία πρωταγωνιστεί και ο John Leguizamo (Encanto, John Wick). Τη σκηνοθεσία του Tin Soldier έχει αναλάβει ο Brad Furman (The Lincoln Lawyer, The Infiltrator), σε σενάριο του Jess Fuerst.

Ειδήσεις σήμερα:

Θεσσαλονίκη: Τροχαίο με εγκατάλειψη με κλεμμένο λεωφορείο (εικόνες)

Λάρισα: Απείλησε με τσεκούρι την πρώην του

Γυναικοκτονία Τζεβριέ: Ξεκινά η δίκη του 30χρονου