“Το Πρωινό” - Πάτρα: ο κιθαρίστας του Μάνου Δασκαλάκη και το σπίτι της σπιτονοικοκυράς

Τι δηλώνει στον ΑΝΤ1 για το “στούντιο” στο ακίνητο της οδού Μπιζανίου. Αίσθηση προκαλούν οι προτιμήσεις της Ρούλας Πισπιρίγκου στην τηλεόραση. “Μύλος” στον Δήμο Πατρέων με την κοινωνική λειτουργό που είχε κάνει αυτοψία για την Τζωρτζίνα.

Αποκλειστικά στην εκπομπή του ΑΝΤ1, «Το Πρωινό», μίλησε ο φίλος του Μάνου Δασκαλάκη, με τον οποίο, ο πατέρας των τριών νεκρών κοριτσιών στην Πάτρα, έπαιζε μαζί μουσική στο σπίτι της οδού Μπιζανίου. Μάλιστα, όπως αποκαλύπτει ο ίδιος, έπαιζαν μουσική όχι μόνο στο διαμέρισμα όπου έμενε η οικογένεια Δασκαλάκη - Πισπιρίγκου, αλλά (όπως έχει αναδειχθεί και από βίντεο που έχουν αναρτηθεί στα social media) ακόμη και στο σπίτι του δευτέρου ορόφου, που άνηκε στην σπιτονοικοκυρά της οικογένειας, η οποία είχε αποβιώσει.

Ο κιθαρίστας του Μάνου Δασκαλάκη, που τον συνόδευε στα τραγούδια του, είπε στον ΑΝΤ1, πως ουσιαστικά δεν υπήρχε κάποιο στούντιο, όπως περιγράφεται, αλλά υπήρχαν δύο κονσόλες με δύο ηχεία, ένα για την κιθάρα και ένα για το μικρόφωνο.

«Όταν πηγαίναμε στο διαμέρισμα της σπιτονοικοκυράς, ο Μάνος άνοιγε την ασφάλεια και είχε ρεύμα στο σπίτι. Τότε μόνο άνοιγε τον διακόπτη», είπε ο κιθαρίστας, λέγοντας πως όταν πήγαινε εκείνος στο σπίτι της οικογένειας «υπήρχε μόνο η Τζωρτζίνα και η Ρούλα ήταν πάλι έγκυος».

«Πήγαινα δύο φορές την εβδομάδα, παίζαμε και κάτω, δεν είχαμε πάει επάνω (σημ: εννοεί στο διαμέρισμα της σπιτονοικοκυράς, στον β΄ όροφο) πάνω από 20 φορές», είπε ο φίλος του Μάνου Δασκαλάκη.

Όπως περιέγραψε, «ήταν ένα σπίτι με κρύσταλλα από πάνω, στο ταβάνι, είχε χαλιά, είχε ακριβά πράγματα μέσα, τραπέζια χτιστά έτσι στο χέρι και καρέκλες πανάκριβες», συμπληρώνοντας πως ο Μάνος Δασκαλάκης σεβόταν το σπίτι, που όπως του είχε πει «ήταν το σπίτι της σπιτονοικοκυράς που είχε πεθάνει».

Υποστήριξε ακόμη πως, «εγώ πήγαινα στο σαλόνι με το φως του κινητού και μου έλεγε ο Μάνος, “κάτσε να ανοίξω τον διακόπτη”».

Παρακολουθήστε το σχετικό απόσπασμα από την εκπομπή «Το Πρωινό»:

Στην εκπομπή προβλήθηκε και βίντεο, βασισμένο στις αναρτήσεις της Ρούλας Πισπιρίγκου για τις προτιμήσεις της στην τηλεόραση και στον κινηματογράφο, με την ίδια να περιγράφει πως της αρέσουν ιδιαίτερα οι ταινίες με παιδοκτονίες ή θανάτους και ατυχήματα παιδιών που προκαλούν οδυνηρά συναισθήματα στις μητέρες τους, καθώς και σειρές με νοσοκόμες και γιατρούς:

Ακόμη, στην εκπομπή «Το Πρωινό» μίλησε ο συνήγορος της κοινωνικής λειτουργού του Δήμου Πατρέων, η οποία είχε απομακρυνθεί από την θέση της, μετά τις αποκαλύψεις πως δεν είδε κάτι μεμπτό, αφού έκανε αυτοψία στο σπίτι της οικογένειας, μετά από καταγγελία για κακοποίηση της Τζωρτζίνας από το οικογενειακό περιβάλλον της, όταν το κοριτσάκι ήταν λίγων μηνών.

Μάλιστα, μετά και από καταγγελίες που φέρονται να είχαν γίνει σε βάρος της, ως προς την συμπεριφορά της στην υπηρεσία, είχε αποφασιστεί η αναστολή της σύμβασης της, όμως μετά από σχετική δικαστική απόφαση επέστρεψε στον Δήμο Πατρέων.

Ωστόσο, καθώς μετατέθηκε σε άλλη υπηρεσία από εκείνη στην οποία υπηρετούσε μέχρι πρότινος, η ίδια κάνει λόγο για αδικαιολόγητη στοχοποίηση της από τον Δήμαρχο Πατρέων:

