Κόσμος

Φονικός σεισμός στην Κίνα (εικόνες)

Ο σεισμός σημειώθηκε στην επαρχία Σετσουάν και ξύπνησε μνήμες από τον σεισμό του 2008 στην ίδια περιοχή, που σκότωσε δεκάδες χιλιάδες ανθρώπους.

Τουλάχιστον ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του και έξι τραυματίστηκαν σήμερα σε σεισμό μεγέθους 6,1 βαθμών και τον μετασεισμό που έπληξαν την επαρχία Σετσουάν (νοτιοδυτικό τμήμα της Κίνας), σύμφωνα με την κρατική τηλεόραση.

Η δόνηση μεγέθους 6,1 βαθμών σημειώθηκε στις 17.00 τοπική ώρα (12.00 ώρα Ελλάδας) στην περιοχή Λουσάν, που βρίσκεται σε απόσταση περίπου 100 χιλιομέτρων δυτικά της περιφερειακής πρωτεύουσας Τσενγκντού, όπως ανακοίνωσε το κινεζικό κέντρο σεισμολογικών δικτύων (CENC). Τρία λεπτά αργότερα ακολούθησε μετασεισμός μεγέθους 4,5 βαθμών στη γειτονική περιοχή της Μπαοσίνγκ, σύμφωνα με το CENC.

Ο πρώτος απολογισμός για τα θύματα κάνει λόγο για «έναν νεκρό, έναν σοβαρά τραυματία και πέντε ελαφρά τραυματίες», ανέφερε η κρατική τηλεόραση CCTV.

A 6.1 magnitude earthquake rocked the southwestern province of #Sichuan, #China according to Chinese state media.



The #EarthQuake hit the #Lasuhan country in the village of #Yaan, at 5. p.m. (0900 GMT) at a depth of 17 kilometers according to China Earthquake Networks Center. pic.twitter.com/8b9Ra9wzyb — ?? Sarwar ?? (@ferozwala) June 1, 2022

Εκατοντάδες γιατροί, πυροσβέστες, στρατιώτες, μέλη σωστικών συνεργείων και αστυνομικοί έχουν αναπτυχθεί «για τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, για την παροχή βοήθειας στους τραυματίες, το άνοιγμα των δρόμων και τη μεταφορά των κατοίκων σε ασφαλές σημείο», ανέφερε το δίκτυο.

Κτίρια υπέστησαν ζημιές αλλά οι αρχές δεν έχουν έως τώρα σε γνώση τους αναφορές για κατάρρευση κάποιου κτιρίου, σύμφωνα με πυροσβέστες της Σετσουάν.Ο σεισμός έγινε αισθητός σε πολλές πόλεις της επαρχίας, συμπεριλαμβανομένης της Τσενγκντού, σύμφωνα με σχόλια χρηστών στο κοινωνικό δίκτυο Weibo. Το αμερικανικό γεωλογικό ινστιτούτο USGS εκτίμησε το μέγεθος του σεισμού σε 5,9 βαθμούς.

A magnitude 6.1 earthquake struck Lushan County, Ya'an City, Sichuan, at 17:00 on June 1st.



Students at a junior high school in Yibin City, Xingwen County, took a moment to avoid danger and flee in a timely manner. pic.twitter.com/Fmj5CL8L4Q — The China Bulletin (@BulletinChina) June 1, 2022





Η Σετσουάν, μια ορεινή περιοχή που είναι γνωστή σε όλο τον κόσμο για τα καταφύγια για τα γιγάντια πάντα, πλήττεται πολλές φορές τον μήνα από σεισμούς διαφόρων μεγεθών.

Τον περασμένο Σεπτέμβριο, τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους σε αυτή την επαρχία σε σεισμό που έπληξε την περιοχή και τουλάχιστον 10.000 αναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τις εστίες τους.

??Magnitude 6.1 earthquake hits Sichuan province in China. It is known about three victims, - local media. pic.twitter.com/aMyjBXTh7H — Flash (@Flash43191300) June 1, 2022

Τον Μάιο του 2008, σημειώθηκε πολύ ισχυρός σεισμός 7,9 βαθμών στη Σετσουάν, με αποτέλεσμα 87.000 να χάσουν τη ζωή τους ή να θεωρηθούν αγνοούμενοι.

#BREAKING A magnitude-6.1 earthquake hit Ya'an City, southwest #China's #Sichuan Province at 5:00 p.m. BJT on Wednesday, according to the China Earthquake Networks Center (CENC). pic.twitter.com/ZcyIMiISsq — Ifeng News (@IFENG__official) June 1, 2022

