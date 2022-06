Πολιτική

Σακελλαροπούλου: Η Ελλάδα αντιμετωπίζει τη διαρκή αναθεωρητική πολιτική της Τουρκίας

Επίσημη επίσκεψη στη Λετονία πραγματοποιεί η πρόεδρος της Δημοκρατίας.

«Ο σεβασμός της εδαφικής ακεραιότητας, της εθνικής κυριαρχίας και της ανεξαρτησίας όλων των κρατών, όπως επίσης και η αποφυγή χρήσης ή απειλής χρήσης βίας στις διεθνείς σχέσεις, αποτελούν θεμελιώδεις αρχές του διεθνούς δικαίου και αμετακίνητοι πυλώνες της εξωτερικής μας πολιτικής» δήλωσε η Πρόεδρος της Δημοκρατίας Κατερίνα Σακελλαροπούλου από την Λετονία, όπου πραγματοποιεί επίσημη επίσκεψη μετά από πρόσκληση του Λετονού ομολόγου της.

Στην κοινή συνέντευξη Τύπου, που παραχώρησε η κ. Σακελλαροπούλου μαζί με τον Πρόεδρο της χώρας Έγκιλς Λέβιτς, επανέλαβε ότι η Ελλάδα, από την πρώτη στιγμή, καταδίκασε την ρωσική εισβολή και υποστήριξε έμπρακτα την Ουκρανία με την αποστολή ανθρωπιστικής βοήθειας και αμυντικού υλικού, καθώς και με την υποδοχή χιλιάδων Ουκρανών προσφύγων. Και αυτό, όπως είπε, «παρά το ότι η χώρα μου, σταυροδρόμι Ανατολής και Δύσης και πύλη εισόδου στην Ευρωπαϊκή Ένωση, βίωσε τα προηγούμενα χρόνια μια πρωτοφανή κρίση, επωμιζόμενη δυσανάλογο βάρος από το μεταναστευτικό και προσφυγικό ρεύμα».

Αναφερόμενη στις περιφερειακές προκλήσεις στα κοινά ευρωπαϊκά μας σύνορα, που αντιμετωπίζουν Ελλάδα και Λετονία, υποστήριξε ότι «όπως ακριβώς η Λετονία, εδώ και χρόνια, είχε επίγνωση και προειδοποιούσε τη διεθνή κοινότητα για τη συμπεριφορά της Ρωσίας, το ίδιο και η χώρα μου αντιμετωπίζει τη διαρκή αναθεωρητική πολιτική της Τουρκίας, η οποία όλο και κλιμακώνει την παραβατική δραστηριότητά της, υπονομεύοντας τις σχέσεις καλής γειτονίας και χρησιμοποιώντας εμπρηστική ρητορική και απειλές. Συμπεριφορά που, στο πλαίσιο του νέου γεωπολιτικού περιβάλλοντος και της ιδιαίτερα κρίσιμης συγκυρίας μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, δεν δυσχεραίνει μόνο τη διμερή συνεννόηση, αλλά εγκυμονεί και κινδύνους για περαιτέρω αποσταθεροποίηση στην ευρύτερη περιοχή και υπονομεύει την ενότητα της Συμμαχίας». Μάλιστα, υπογράμμισε ότι «γι' αυτό είναι πιο σημαντικό από ποτέ να παραμείνουμε ενωμένοι, αλληλέγγυοι και επικεντρωμένοι στην ανάγκη για πλήρη σεβασμό της διεθνούς νομιμότητας».

Στο ίδιο πλαίσιο, επισήμανε, επίσης τους παραλληλισμούς που υπάρχουν μεταξύ της ρωσικής εισβολής στην Ουκρανία και της τουρκικής στην Κύπρο πριν από 48 χρόνια. Όπως τόνισε «σχεδόν μισό αιώνα μετά, η ρωσική εισβολή μας θυμίζει πόσο επιτακτικός είναι ο σεβασμός της διεθνούς νομιμότητας και στην Κύπρο. Επιβεβαιώνω την προσήλωσή μας στον στόχο μιας αμοιβαία αποδεκτής επίλυσης του Κυπριακού, εντός του δεσμευτικού για όλους πλαισίου των σχετικών Αποφάσεων του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών και σύμφωνα με το ευρωπαϊκό κεκτημένο και τις θεμελιώδεις αξίες και αρχές της ΕΕ».

Ως προς τις διμερείς μας σχέσεις, Ελλάδας και Λετονίας, υποστήριξε ότι επιθυμούμε την περαιτέρω σύσφιξή τους, με έμφαση στο οικονομικό, εμπορικό και πολιτιστικό τομέα, τις μεταφορές και την ενέργεια. «Κοινός μας στόχος είναι η διαφοροποίηση των ενεργειακών πηγών και οδεύσεων για την ενεργειακή μας ασφάλεια μέσω πολλαπλών εναλλακτικών επιλογών. Τέλος, επιζητούμε την ενδυνάμωση του τουριστικού ρεύματος. Η χώρα μας, με το φυσικό της κάλλος, την πλούσια πολιτιστική κληρονομιά, τη γεωγραφική ποικιλομορφία και την πατροπαράδοτη ελληνική φιλοξενία, συγκαταλέγεται μεταξύ των αγαπημένων προορισμών των Λετονών τουριστών. Για τους λόγους αυτούς, προσβλέπουμε σε υψηλότερη εισροή επισκεπτών».

Τέλος, υπενθύμισε, ότι η επίσκεψή της συμπίπτει με την επέτειο των 100 ετών από τη σύναψη διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των χωρών, που διαπνέονται από αμοιβαία εκτίμηση μεταξύ των λαών μας και προσήλωση σε κοινές αρχές και αξίες, πάνω στις οποίες οικοδομήσαμε την ευρωπαϊκή μας ταυτότητα.

«Η Ελλάδα ποτέ δεν αναγνώρισε την παράνομη προσάρτηση της Λετονίας στη Σοβιετική Ένωση. Χαίρομαι δε που η χώρα μου, μετά την αποκατάσταση της ανεξαρτησίας σας, έχει παίξει έναν ιδιαίτερο ρόλο στην ευρωπαϊκή σας πορεία, αφού είχε πρωτοστατήσει υπέρ της διεύρυνσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και η Συνθήκη ένταξης της Λετονίας υπεγράφη στην Αθήνα το 2003» σημείωσε η Πρόεδρος.

Στη συνέχεια, η Πρόεδρος της Δημοκρατίας κατέθεσε στεφάνι στο Μνημείο Ελευθερίας, συνοδευόμενη και από τον υφυπουργό Εξωτερικών Ανδρέα Κατσανιώτη.