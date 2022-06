Οικονομία

ΣΥΡΙΖΑ: Ο Γεωργιάδης έσπασε κάθε γραφικόμετρο

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Σφοδρή επίθεση στον Υπουργό Ανάπτυξης από την αξιωματική αντιπολίτευση, με αφορμή δηλώσεις του για την ακρίβεια των καυσίμων.

Επίθεση στον Υπουργό Ανάπτυξης και Επενδύσεων, Άδωνι Γεωργιάδη, με αφορμή δηλώσεις του για τα καύσιμα, εξαπέλυσε η αξιωματική αντιπολίτευση, τονίζοντας με σκωπτική διάθεση ότι «ο κ. Γεωργιάδης για ακόμα μία φορά με τις δηλώσεις του έσπασε κάθε γραφικόμετρο».

«Δηλώνοντας ότι αν εξαιρέσει κανείς τους φόρους, η Ελλάδα με 2,5 ευρώ το λίτρο στη βενζίνη έχει τα φθηνότερα καύσιμα στην Ευρώπη, όχι απλά αναγνωρίζει ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ΠΣ έχει δίκιο όταν ζητά μείωση του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης μιλώντας για ακρίβεια Μητσοτάκη, αλλά κυρίως κοροϊδεύει τους πολίτες που είναι σε απόγνωση γιατί δεν βγάζουν το μήνα από λογαριασμούς, καύσιμα και σούπερ μάρκετ», αναφέρει ο ΣΥΡΙΖΑ στην ανακοίνωση του και προσθέτει:

Ωστόσο, εμείς επειδή θέλουμε να βοηθήσουμε στην περαιτέρω αυτογελοιοποίηση του κ. Γεωργιάδη, καταθέτουμε προτάσεις για νέες δηλώσεις:

Αν δεν είχαμε κορονοϊό, η Ελλάδα δεν θα ήταν πρώτη σε απώλειες σε ανθρώπινες ζωές.

Αν δεν είχαμε ρεκόρ πληθωρισμού λόγω του ρεκόρ ακρίβειας στην ενέργεια, δεν θα είχαμε ακρίβεια.

Αν ο κ. Μητσοτάκης δεν είχε ιδιωτικοποιήσει τη ΔΕΗ, θα ήταν δημόσια και το ρεύμα φθηνότερο.

Ή θα μπορούσε να περιοριστεί σε μια δήλωση μόνο: Αν δεν υπήρχε Μητσοτάκης δεν θα υπήρχαν γραφικοί υπουργοί τύπου Γεωργιάδη να προσβάλλουν τη νοημοσύνη του κόσμου.

Ειδήσεις σήμερα:

“Το Πρωινό” - Πάτρα: ο Λέων, η Τσιόλα και η “εγκληματική ενέργεια” στην Ίριδα (βίντεο)

Θεσσαλονίκη: βυτιοφόρο διαμέλισε ηλικιωμένη

Λάρισα: ένα κομμάτι από σουβλάκι τον έστειλε... στην Εντατική