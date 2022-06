Οικονομία

Επιστρεπτέα Προκαταβολή: Παρατείνεται η “περίοδος χάριτος”

Τι θα ισχύσει για την εφάπαξ εξόφληση. Η ανακοίνωση του Υπουργείου Οικονομικών και ΑΑΔΕ.

Η Κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών, σε συνεργασία με το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, και με τη συνδρομή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες των επιχειρήσεων που έχουν επηρεαστεί αρνητικά από την κρίση της πανδημίας του κορωνοϊού και με στόχο την περαιτέρω διευκόλυνσή τους εν μέσω αυτής της δύσκολης συγκυρίας, προχώρησαν στην τροποποίηση των αποφάσεων για όλους τους κύκλους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, προκειμένου να εξασφαλιστεί παράταση της αποπληρωμής για τους δικαιούχους και επέκταση των δόσεων επιστροφής.

Ειδικότερα, με την έκδοση σχετικών αποφάσεων (ΦΕΚ Β 2614, 2615, 2626, 2659, 2669, 2670 και 2674) παρατείνεται η περίοδος χάριτος για την επιστροφή του επιστρεπτέου μέρους της Επιστρεπτέας Προκαταβολής, ως και την 30η Ιουνίου 2022 και η ημερομηνία καταβολής της πρώτης δόσης μετατίθεται την 29η Ιουλίου 2022.

Επιπλέον, αυξάνονται οι δόσεις για την αποπληρωμή του επιστρεπτέου ποσού της ληφθείσας ενίσχυσης από εξήντα (60) σε ενενήντα έξι (96) ισόποσες μηνιαίες δόσεις, οι οποίες είναι άτοκες.

Παράλληλα, παρατείνεται αναλόγως και η προθεσμία για την εναλλακτική δυνατότητα εφάπαξ καταβολής του επιστρεπτέου ποσού της ληφθείσας ενίσχυσης, με έκπτωση 15% επί του επιστρεπτέου ποσού, έως και την 29η Ιουλίου 2022.

Υπενθυμίζεται ότι το επιστρεπτέο μέρος της ενίσχυσης έχει μειωθεί και ανέρχεται στα κάτωθι ποσοστά επί της ληφθείσας ενίσχυσης, εφόσον τηρήθηκε η ρήτρα διατήρησης εργαζομένων που προβλεπόταν σε κάθε κύκλο Επιστρεπτέας Προκαταβολής:

α) Για επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών πριν την 1η Ιανουαρίου 2019, δεν άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 και έχουν θετικά ακαθάριστα έσοδα το 2019, σε:

• 25% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση των ακαθάριστων εσόδων του 2020 της επιχείρησης ξεπερνάει το 70% σε σχέση με το 2019 και η επιχείρηση παρουσιάζει ζημίες προ φόρων,

• 33,3% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση των ακαθάριστων εσόδων του 2020 της επιχείρησης ανέρχεται τουλάχιστον σε 30% και ως 70% σε σχέση με το 2019 και παρουσιάζει ζημίες προ φόρων και

• 50% της ενίσχυσης, για όλες τις λοιπές επιχειρήσεις.

β) Για νέες επιχειρήσεις που έχουν κάνει έναρξη εργασιών μετά την 1η Ιανουαρίου 2019 ή για επιχειρήσεις που άνοιξαν υποκατάστημα από την 1η Απριλίου 2019 έως την 31η Δεκεμβρίου 2020 ή έχουν μηδενικά ακαθάριστα έσοδα το 2019, σε:

• 25% της ενίσχυσης, εφόσον η μείωση των ακαθάριστων εσόδων του 2020 της επιχείρησης ξεπερνάει το 30% σε σχέση με τα έσοδα του 2019 και η επιχείρηση παρουσιάζει ζημίες προ φόρων,

• 33,3% της ενίσχυσης, για όλες τις λοιπές επιχειρήσεις.

Οι ειδοποιήσεις για την καταβολή του επιστρεπτέου ποσού θα αναρτηθούν στο πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ «myAADE», στην επιλογή «Μητρώο & Επικοινωνία / e-Κοινοποιήσεις», ενώ θα αποσταλεί και σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη δηλωθείσα από τον υπόχρεο ηλεκτρονική διεύθυνση. Οι επιχειρήσεις θα μπορούν να δουν τις οφειλές τους από το επιστρεπτέο μέρος της ενίσχυσης στο πληροφοριακό σύστημα της ΑΑΔΕ («myAADE») στην επιλογή «Οφειλές, Πληρωμές & Επιστροφές».

Υπενθυμίζεται ότι η πληρωμή των οφειλών είναι δυνατή και μέσω του συστήματος IRIS Online Payments, στο myAADE (myaade.gov.gr), με άμεση πίστωση των οφειλών.

H Κυβέρνηση και το Υπουργείο Οικονομικών συνεχίζουν την έμπρακτη στήριξη των επιχειρήσεων που έχουν επηρεαστεί από τις συνέπειες της πανδημίας, παρακολουθώντας τις εξελίξεις και τις ανάγκες στην πραγματική οικονομία και παρεμβαίνοντας όπου χρειάζεται.

