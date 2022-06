Καιρός: Ο Μάιος ήρθε με ψύχρα και έφυγε με καύσωνα

Τεχνολογία - Επιστήμη

Ο φετινός Μάιος είχε δύο θερμοκρασιακά πρόσωπα. Τι κατέγραψαν 51 μετεωρολογικοί σταθμοί του meteo.

Ο Μάιος του 2022 ήταν ο 3ος πιο θερμός Μάιος για τη Βόρεια Ελλάδα από το 2010, ο 4ος πιο θερμός για τη Δυτική Ελλάδα, ο 5ος πιο θερμός στην Πελοπόννησο και στα νησιά του Αιγαίου (εκτός Κρήτης), ο 7ος πιο θερμός σε Θεσσαλία και Στερεά Ελλάδα και ο 8ος πιο θερμός στην Κρήτη.

Ελαφρώς πιο υψηλές τιμές μεγίστων θερμοκρασιών από τον μέσο όρο της περιόδου 2010-2019 στην ηπειρωτική Ελλάδα και πολύ κοντά στον μέσο όρο στη Νότια Ελλάδα κατέγραψαν 51 μετεωρολογικοί σταθμοί του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών/meteo.gr κατά τον Μάιο του 2022, ο οποίος είχε δύο "πρόσωπα".

Το πρώτο δεκαήμερο του μήνα χαρακτηρίστηκε από αρνητικές αποκλίσεις της θερμοκρασίας στο σύνολο της χώρας, οι οποίες σε ορισμένες περιπτώσεις κυμάνθηκαν έως και 11 βαθμούς Κελσίου κάτω από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα. Οι περισσότερες ημέρες με αρνητικές αποκλίσεις θερμοκρασίας καταγράφηκαν στα Χανιά με 19 ημέρες, στο Ηράκλειο με 18 ημέρες και στο Ρέθυμνο με 17 ημέρες με μέγιστες ημερήσιες τιμές θερμοκρασίας κάτω από τον μέσο όρο.

Από τα μέσα του μήνα όμως η θερμοκρασία στο σύνολο των μετεωρολογικών σταθμών επανήλθε κοντά στον μέσο όρο της περιόδου 2010-2019 και μέχρι το τέλος του μήνα επικράτησαν θετικές αποκλίσεις. Στα Ιωάννινα και στην Πάτρα καταγράφηκαν οι περισσότερες ημέρες θετικών αποκλίσεων (23 από τις 31 ημέρες) και ακολούθησε το Κιλκίς με 20 ημέρες θετικών αποκλίσεων. Στην Αθήνα τις 17 από τις 31 ημέρες του μήνα η μέγιστη ημερήσια θερμοκρασία κυμάνθηκε πάνω από τον μέσο όρο της περιόδου 2010-2019.

