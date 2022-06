Κοινωνία

Γυναικτονία Τζεβριέ: Ισόβια στον σύζυγό της

Διάβασέ μου το... Your browser does not support the audio element.

Η απόφαση του Ορκωτού Κακουργιοδικείου Ορεστιάδας για τη γυναικοκτονία της Τζεβριέ, που είχε συγκλονίσει.

Ένοχος χωρίς κανένα ελαφρυντικό κρίθηκε από το Ορκωτό Κακουργιοδικείο Ορεστιάδας ο 30χρονος σύζυγος της Τζεβριέ, την οποία ξυλοκόπησε μέχρι θανάτου, στην Αλεξανδρούπολη.

Η δίκη, η οποία διήρκησε 9,5 ώρες, ολοκληρώθηκε την Τετάρτη με την επιβολή των ισοβίων στον 30χρονο, στον οποίον δεν αναγνωρίστηκε κανένα ελαφρυντικό (6 ψήφοι υπερ και ένας ένορκος ζήτησε ελαφρυντικά).

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η έδρα δεν δέχθηκε κανένα ελαφρυντικό περί πρότερου εντίμου βίου του κατηγορούμενου συζύγου της, ο οποίος στην απολογία του ισχυρίσθηκε ότι βρίσκονταν υπό την επήρεια αλκοόλ ενώ είχε κάνει χρήση ναρκωτικών ουσιών.

Αίσθηση προκάλεσαν τα λόγια του γιατρού του ΠΓΝΑ Μιχαήλ Καρανίκα ο οποίος και χειρούργησε την άτυχη Τζεβριέ , λέγοντας ότι στα 25 χρόνια της επαγγελματικής του πορείας δεν είχε συναντήσει τέτοια κατάσταση σε ήπαρ ανθρώπου.

Ο δολοφόνος της 29χρονης Τζεβριε επέστρεψε στις φυλακές Νιγρίτας όπου και κρατείτο προφυλακισμένος από τις 10 Δεκέμβριου του 2021. Σύμφωνα με την δικηγόρο του θα ασκήσει Έφεση.

Ειδήσεις σήμερα:

Οκλαχόμα: Ένοπλος “σκόρπισε” τον θάνατο σε νοσοκομείο (εικόνες)

Finalissima: Η Αργεντινή υπερπρωταθλήτρια κόσμου (εικόνες)

Στέιτ Ντιπάρτμεντ: Η κυριαρχία της Ελλάδας στα νησιά δεν αμφισβητείται