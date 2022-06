Πολιτική

Μηταράκης: Η Τουρκία παραβιάζει τη συνθήκη της Λωζάνης, όχι η Ελλάδα

Ο Υπουργός Μεταναστευτικής Πολιτικής για τις τουρκικές προκλήσεις και το Μεταναστευτικό.

Την ικανότητα, την αποφασιστικότητα, αλλά και τη τεχνογνωσία που διαθέτει η χώρα μας αναφορικά με την προστασία των συνόρων της, ανέδειξε ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, κ. Νότης Μηταράκης, μιλώντας στο OPEN.

«Το γεγονός ότι η Τουρκία δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει το Μεταναστευτικό ως διαπραγματευτικό χαρτί απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι κρίσιμο για την Ελλάδα. Η χώρα μας, πλέον, με μια συνολική πολιτική -με τη φύλαξη των θαλάσσιων συνόρων, τις κλειστές ελεγχόμενες δομές, την αυστηροποίηση της νομοθεσίας και όλα αυτά που έχουμε κάνει- έχει καταφέρει να έχει πολύ χαμηλές ροές», συμπληρώνοντας πως «για παράδειγμα, στην Κω προ τριετίας είχαμε περίπου 4.000 άτομα, ενώ τώρα διαμένουν μόλις 79».

Εν συνεχεία, ο κ. Μηταράκης εκτίμησε ότι η Τουρκία δε θα προσπαθήσει πάλι να εργαλειοποιήσει το Μεταναστευτικό, γιατί «δεν μπορεί να έχει, πλέον, το αποτέλεσμα που θα ήθελε χάρη στην εθνική μας πολιτική», προσθέτοντας ότι «την άλλη Παρασκευή θα βρίσκομαι στο Λουξεμβούργο στο Συμβούλιο Υπουργών Εσωτερικών Υποθέσεων, όπου και θα θέσουμε το θέμα Τουρκίας, το θέμα της εργαλειοποίησης, αλλά και το θέμα περαιτέρω ενίσχυσης της FRONTEX. Πρέπει η ευρωπαϊκή παρουσία να ξεκαθαρίζει ότι τα σύνορα μας δεν είναι απλώς εθνικά σύνορα, αλλά και τα σύνορα της Ε.Ε».

Ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου υπογράμμισε ότι «υπάρχουν, δυστυχώς, φωνές στην Ευρώπη, κυρίως από την Ευρωπαϊκή Αριστερά και όχι από κράτη αντίθετες στην προστασία των συνόρων. Στο Μεταναστευτικό ο διαχωρισμός δεν είναι μεταξύ κρατών, αλλά μεταξύ ιδεολογιών. Πρέπει να ξεφύγουμε, επιτέλους, από ιδεολογικές γραμμές».

Ο κ. Μηταράκης, ερωτηθείς για την αυξανόμενη τουρκική προκλητικότητα, αντέτεινε ότι η Συνθήκη της Λωζάνης δεν προβλέπει τα νησιά μας να αποστρατιωτικοποιηθούν, αντιθέτως απαγορεύει στη γείτονα χώρα να κάνει υπερπτήσεις, για να καταλήξει στο ότι «η Τουρκία είναι αυτή που παραβιάζει τη Συνθήκη της Λωζάνης και στα θέμα της ελληνικής κοινότητας που υπήρχε στο έδαφος της προ δεκαετίας και δέχθηκε πολλαπλούς διωγμούς, αλλά και ως προς την εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου. Η Ελλάδα είναι ξεκάθαρο ούτε απειλεί, ούτε απειλείται. Ούτε αμφισβητεί, ούτε αμφισβητείται».

«Δεν περιμένουμε ένταση στο Μεταναστευτικό, προετοιμαζόμαστε, όμως, έτσι ώστε αν υπάρξει ένα γεγονός πέρα των προβλεπομένων, να μη μας επηρεάσει, όπως και δεν μας επηρέασε το Μάρτιο του 2020. Η Ελλάδα έχει ισχυρούς συμμάχους και ενεργεί με νηφαλιότητα, αλλά και αποφασιστικότητα», κατέληξε χαρακτηριστικά.

