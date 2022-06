Πολιτική

Κιλιτσντάρογλου σε Ερντογάν για Αιγαίο: Κάνε βήμα για τα “κατεχόμενα” νησιά, θα σε στηρίξουμε

Ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης κάνει λόγο για «κατεχόμενα, εξοπλισμένα νησιά», αναφερόμενος στο Αιγαίο, παρακινώντας τον Ερντογάν «να κάνει βήμα».

«Αν έχεις το σθένος, κάνε ένα βήμα στα για τα νησιά που είναι κατεχόμενα, που είναι εξοπλισμένα. Θα σε στηρίξουμε», έγραψε στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης ο αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης της Τουρκίας.

Σε ανάρτησή του ο ηγέτης Κεμάλ Κιλιτσντάρογλου απαντά στα ερωτήματα Ερντογάν. Ένα από αυτά, ανέφερε: «Είναι (ο Κιλιτσντάρογλου) μαζί με την Τουρκία στις προσπάθειές του να δημιουργήσει μόνιμες οικονομικές ζώνες στη συνοριακή γραμμή σε Μεσόγειο και Αιγαίο ή όχι;».

Και η απάντηση από τον Κιλιτσντάρογλου ήταν: «Η στάση μας είναι πολύ σαφής. Είναι επιτακτική ανάγκη να αυξήσουμε την πίεση σε Μεσόγειο και Αιγαίο. ‘Έστειλα ένα πλοίο και μετά το απέσυρα’, ‘μακάρι να με καλούσε ο Μπάιντεν’. Αυτά τα πράγματα δεν γίνονται έτσι. Αν έχεις το σθένος, κάνε ένα βήμα στα για τα νησιά που είναι κατεχόμενα, που είναι εξοπλισμένα. Θα σε στηρίξουμε».

Την ίδια ώρα, η εφημερίδα Γενίτσαγ υποστηρίζει ότι, «τα νησιά θα επιστρέφονταν στην Οθωμανική Αυτοκρατορία. Ωστόσο, η παράδοση των νησιών στην Οθωμανική Αυτοκρατορία δεν έγινε ποτέ.

Μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, τα νησιά δόθηκαν στην Ελλάδα με τη Συνθήκη των Παρισίων που υπογράφηκε το 1947. Τα νησιά έμειναν σε μη στρατιωτικό καθεστώς με την προϋπόθεση η Ελλάδα να μην τα εξοπλίσει.

Το καθεστώς των νησιών του Αιγαίου καθορίστηκε με τη Συνθήκη της Λωζάνης του 1923. Τα Δωδεκάνησα συμπεριλήφθηκαν στο μη στρατιωτικό καθεστώς με τη Συμφωνία των Παρισίων το 1947. Ωστόσο, η Ελλάδα τα 23 νησιά με μη στρατιωτικό καθεστώς τα μετέτρεψε σε οπλοστάσιο».

