Δολοφονία Άλκη: Ολοκληρώθηκε η κύρια ανάκριση

Έκλεισε ο κύκλος της ανάκρισης για τους κατηγορούμενους για τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη Καμπανού.

Περατώθηκε η ανάκριση για τη δολοφονία του 19χρονου Άλκη και την επίθεση εναντίον των φίλων του, τα ξημερώματα της 1ης Φεβρουαρίου, στην περιοχή της Χαριλάου στη Θεσσαλονίκη.

Τέσσερις μήνες μετά τη δολοφονική επίθεση που είχε οπαδικό κίνητρο και σόκαρε το πανελλήνιο, η 7η τακτική ανακρίτρια Θεσσαλονίκης που διενήργησε την κύρια έρευνα για την υπόθεση, έκλεισε την ανάκριση σε βάρος των δώδεκα κατηγορούμενων και προσωρινά κρατούμενων για την υπόθεση, οι οποίοι διώκονται για τα κακουργήματα της από κοινού ανθρωποκτονίας, τετελεσμένη (στην περίπτωση του Άλκη) και σε απόπειρα, κατά συρροή (για τους δύο φίλους του).

Κατά πληροφορίες, από την έρευνα δεν προέκυψε εμπλοκή νέων προσώπων, ούτε ζητήθηκε η άσκηση συμπληρωματικών διώξεων σε βάρος των ήδη κατηγορούμενων (19 έως 25 ετών).

Μετά την εξέλιξη αυτή, η ογκώδης δικογραφία θα διαβιβαστεί σε εισαγγελέα που θα υποβάλει την πρότασή του προς το Συμβούλιο Πλημμελειοδικών Θεσσαλονίκης. Το Συμβούλιο θα αποφανθεί - εν συνεχεία - με βούλευμά του για την παραπομπή τους σε δίκη.

Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, εκτός από τις απολογίες των κατηγορουμένων και τις καταθέσεις μαρτύρων (κλήθηκαν να αναγνωρίσουν και δια ζώσης τους δράστες), στη δικογραφία περιλαμβάνονται - μεταξύ άλλων - δείγματα DNA των εμπλεκόμενων προσώπων που συγκρίθηκαν με τα κατασχεμένα πειστήρια-όπλα από το σημείο της επίθεσης, άρσεις των τηλεφωνικών τους επικοινωνιών, όπως και το πόρισμα της ιατροδικαστικής έρευνας για την αιτία θανάτου του άτυχου φοιτητή (σ.σ. αποδόθηκε στη συρροή κακώσεων, τόσο στα κάτω άκρα όσο και στο κεφάλι του).

Μεταξύ των στοιχείων που ανέμενε και έλαβε η ανακρίτρια ήταν το πόρισμα της ψηφιακής πραγματογνωμοσύνης για όλα τα ψηφιακά μέσα που κατασχέθηκαν και περιλαμβάνονται στη δικογραφία. Η συγκεκριμένη πραγματογνωμοσύνη αφορά βίντεο που έχουν καταγράψει την επίθεση, αλλά και οι καταγραφές των gps τηλεφώνων και αυτοκινήτων των εμπλεκομένων προσώπων, προκειμένου να προσδιοριστεί ο χρόνος κάθε ενέργειας.

