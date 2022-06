Πολιτική

Κως - Μητσοτάκης: κατασκευή νέου νοσοκομείου στο νησί (εικόνες)

Τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός, κατά την επίσκεψή του συνοδεία κυβερνητικού κλιμακίου, στο νησί τη Κω.

Την κατασκευή νέου νοσοκομείου στην Κω ανακοίνωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης κατά την επίσκεψή του στο νησί, στο πλαίσιο συνάντησης που είχε με τον Περιφερειάρχη Νοτίου Αιγαίου Γιώργο Χατζημάρκο και τον Δήμαρχο Κω Θεοδόση Νικηταρά.

«Θέλω να σας ανακοινώσω και επίσημα ότι η πατρίδα του Ιπποκράτη θα αποκτήσει επιτέλους το υπερσύγχρονο νοσοκομείο που της αξίζει. Το υφιστάμενο νοσοκομείο κάλυψε για πολλές δεκαετίες τις ανάγκες του νησιού αλλά έχει φτάσει πια στα όριά του», δήλωσε ο Πρωθυπουργός κατά την έναρξη της σύσκεψης στο Δημαρχείο του νησιού. «Αν θέλετε να έχετε μία εικόνα περίπου πώς θα μοιάζει το νοσοκομείο αυτό, δείτε το νοσοκομείο της Λευκάδας, το οποίο αποτελεί ένα μοντέλο, πρότυπο σύγχρονου νοσοκομείου για να φανταστείτε περίπου πώς θα είναι το νοσοκομείο το οποίο θα έχει σε λίγα χρόνια από τώρα η Κως» πρόσθεσε.

«Βλέποντας τη μεγάλη προοπτική ανάπτυξης του νησιού, το γεγονός ότι θα υποδεχτεί φέτος, παραπάνω από 1 εκατομμύριο επισκέπτες, αλλά και τις ανάγκες των κατοίκων της Κω, είμαστε πεπεισμένοι ότι η ανάγκη ανέγερσης νέου νοσοκομείου -στον χώρο που μας έχει υποδείξει ο Δήμος και για τον οποίο υπάρχει απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου- είναι μονόδρομος», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ αναφερόμενος στο υπάρχον νοσοκομείο σημείωσε ότι οι ελλείψεις προσωπικού θα καλυφθούν το συντομότερο δυνατόν.

«Να σας πω δημόσια ένα μεγάλο ευχαριστώ εκ μέρους του λαού της Κω, γιατί το ομόθυμο αίτημα, που είναι η ιστορική αναγκαιότητα της ανέγερσης του νέου νοσοκομείου, επιτέλους φαίνεται ότι θα γίνει πράξη. Σας ευχαριστώ θερμά και χαίρομαι γιατί άκουσα από το δικό σας στόμα ότι το νέο νοσοκομείο πρέπει να γίνει στην Κω και σας συγχαίρω και χαίρομαι που θα είστε δίπλα μας», σημείωσε από την πλευρά του ο κ. Νικηταράς.

«Θα προχωρήσουμε άμεσα, από την άλλη εβδομάδα, στο ξεκίνημα προκειμένου να υλοποιηθεί το σχέδιο. Η χρηματοδότηση είναι εξασφαλισμένη. Αφορά τόσο πόρους από την Περιφέρεια όσο και από τα χρηματοδοτικά εργαλεία που έχουμε, του Ταμείου Ανάκαμψης και του ΕΣΠΑ, καθώς επίσης και από τις ίδιες τις δομές του Υπουργείου Υγείας», δήλωσε κατά τη διάρκεια της σύσκεψης ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης. Υπογράμμισε επίσης πως εξετάζονται λύσεις για την τοπική κάλυψη των αναγκών νεφροπαθών και την τόνωση του ιατρικού τουρισμού.

Αναφερόμενη στο θέμα της στελέχωσης των υποδομών υγείας του νησιού, η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα σημείωσε: «Έχουμε συνεννοηθεί με το ΥΠΟΙΚ για τους καλοκαιρινούς μήνες οι άνθρωποι που θα έρχονται εδώ θα παίρνουν ένα έξτρα αφορολόγητο ποσό. Αρα έχουμε ένα σημαντικό κίνητρο να έρχονται άνθρωποι από κεντρικά νοσοκομεία που έχουν λιγότερη κίνηση το καλοκαίρι, και αυτούς τους δύσκολους καλοκαιρινούς μήνες να υπάρχει έξτρα προσωπικό».

Από την πλευρά του, ο Υπουργός Τουρισμού Βασίλης Κικίλιας αναφέρθηκε στην άνοδο του τουρισμού φέτος και προέτρεψε τους συμμετέχοντες φορείς του τουρισμού να δώσουν ποιοτικές και καλά αμειβόμενες θέσεις εργασίας.

Η βελτίωση της εικόνας της χώρας στηρίζει τον τουρισμό

«Νομίζω τα στοιχεία τα οποία έδωσε ο Βασίλης είναι πολύ ενθαρρυντικά. Θα ζητήσω από όλους να είμαστε σεμνοί στις προβλέψεις μας, αλλά ταυτόχρονα να αναγνωρίσουμε ότι η ουσιαστική βελτίωση της εικόνας της χώρας έχει άμεση αντανάκλαση στο τουριστικό μας προϊόν», ανέφερε από την πλευρά του ο Πρωθυπουργός, ενώ επισήμανε ότι η επιτυχημένη διαχείριση της πανδημίας αναβάθμισε περαιτέρω τη χώρα μας στην παγκόσμια τουριστική αγορά.

«Αυτό το οποίο βλέπουμε να γίνεται και φέτος έχει να κάνει με το γεγονός ότι, ναι, παρά τις κραυγές, παντελώς ανυπόστατες της αντιπολίτευσης, η χώρα μας χειρίστηκε την πανδημία του κορονοϊού πολύ καλύτερα από πολλές άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, με υπευθυνότητα, επαγγελματισμό, με νέα ψηφιακά εργαλεία και αυτό μας βοήθησε ουσιαστικά να αλλάξουμε συνολικά την εικόνα της χώρας, έτσι ώστε σήμερα η Ελλάδα να μπορεί να είναι προτιμητέος προορισμός για επισκέπτες από όλο τον κόσμο», τόνισε ο Πρωθυπουργός.

«Το μέλλον του τουρισμού είναι η αναβάθμιση του τουριστικού μας προϊόντος. Η διεύρυνση της τουριστικής περιόδου. Η προώθηση νέων μορφών τουρισμού», συμπλήρωσε.

Ο Πρωθυπουργός υπογράμμισε επίσης ότι η στροφή στην πράσινη και κυκλική οικονομία μέσω των πρωτοβουλιών που υλοποιούνται για τον μετασχηματισμό νησιών, θα συμβάλλει τόσο στην αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων όσο και στην ουσιαστική βελτίωση του τουριστικού προϊόντος της χώρας.

«Το πρόγραμμα των GR - eco islands μπορεί να καλύψει 30 νησιά συνολικά, με τέτοιου είδους δράσεις που θα κάνουν την κυκλική οικονομία και την μετάβαση στην βιώσιμη πράσινη ανάπτυξη από ένα θεωρητικό σχέδιο μια απτή πραγματικότητα η οποία θα βελτιώσει σημαντικά και την ποιότητα ζωής των νησιωτών. Και φυσικά θα κάνει το τουριστικό προϊόν ακόμα πιο ελκυστικό», είπε χαρακτηριστικά.

Ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας αναφέρθηκε, στο πλαίσιο της στήριξης των τοπικών κοινωνιών, στα χρηματοδοτικά εργαλεία για τους Δήμους και στα έργα που τρέχουν στο νησί, από την πυροπροστασία μέχρι παιδικούς σταθμούς. Ο κ. Πέτσας εξήγησε ότι οι ανάγκες στο νησί είναι πιο μεγάλες από τα χρήματα που είχαν προϋπολογιστεί και συνεπώς η κυβέρνηση σχεδιάζει χρηματοδοτικό πακέτο ύψους 27 εκατομμυρίων ευρώ για να λυθεί οριστικά το πρόβλημα υδροδότησης του νησιού, σε συνεργασία με το ΕΣΠΑ και το Ταμείο Ανάκαμψης ώστε να καλυφθούν κι άλλα έργα.

Ελπίζω ο κ. Τσίπρας, που επισκέπτεται τη Μυτιλήνη, να έχει την ίδια εμπειρία: ότι κανείς δεν θα του μιλήσει για το προσφυγικό γιατί το πρόβλημα αυτό καταφέραμε να το λύσουμε

Ο Πρωθυπουργός αναφέρθηκε επίσης στη διαχείριση του μεταναστευτικού - προσφυγικού. «Θέλω να μιλήσω για κάτι, για το οποίο δεν μου μιλήσατε καθόλου και χάρηκα πολύ γι’ αυτό. Εάν είχα έρθει πριν από δύο χρόνια στο νησί το πρώτο θέμα θα ήταν το προσφυγικό. Σήμερα δεν το ανέφερε κανείς. Ελπίζω και ο κ. Τσίπρας, ο οποίος επισκέπτεται σήμερα την Μυτιλήνη, να έχει την ίδια εμπειρία: ότι κανείς δεν θα του μιλήσει για το προσφυγικό γιατί, πολύ απλά, το πρόβλημα αυτό καταφέραμε να το λύσουμε», είπε.

«Με τη δική σας βοήθεια, φυλάσσοντας τα σύνορά μας -μεγάλες ευχαριστίες στο Λιμενικό μας που κάνει μια σπουδαία δουλειά σε πολύ δύσκολες συνθήκες- με τη στήριξη της Ευρώπης, επιταχύνοντας τις διαδικασίες ασύλου, δημιουργώντας νέες δομές, εξασφαλίζοντας τον χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ για τα πέντε νησιά τα οποία έχουν σήμερα δομές, στείλαμε ένα μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι σε θέση, με απόλυτο σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, να φυλάσσει αποτελεσματικά τα χερσαία και τα θαλάσσια σύνορά της. Και αυτή είναι μία πολύ σοβαρή αποστολή την οποία έχουμε αναλάβει, όχι μόνο για λογαριασμό της πατρίδας μας αλλά και για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης», τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης.

Στη σύσκεψη έλαβαν μέρος ο Υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, ο Υπουργός Τουρισμού, Βασίλης Κικίλιας, η Αναπληρώτρια Υπουργός Υγείας Μίνα Γκάγκα, ο Αναπληρωτής Υπουργός Εσωτερικών Στέλιος Πέτσας, ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος, ο Δήμαρχος Κω Θεοδόσης Νικηταράς και οι βουλευτές Δωδεκανήσων της ΝΔ Μάνος Κόνσολας, Βασίλης Yψηλάντης, Μίκα Ιατρίδη και Γιάννης Παππάς και εκπρόσωποι πολλών φορέων του νησιού.

Η δυναμική επανεκκίνηση του τουρισμού στην Κω σε αριθμούς

Η Κως υποδέχτηκε σχεδόν 113.000 επισκέπτες τους πρώτους τέσσερις μήνες του έτους, καλύπτοντας σε ποσοστό 92,4% την επίδοση του 2019, η οποία αποτελεί ιστορικό ρεκόρ για τον ελληνικό τουρισμό.

Σημαντική είναι η ανάκαμψη των αφίξεων από το εξωτερικό, καθώς το διάστημα Ιανουαρίου - Απριλίου καταγράφηκε στην Κω αύξηση της τάξης του 6,1% σε σύγκριση με το 2019. Κινητήρια δύναμη είναι η μεγάλη ζήτηση σε κομβικές ευρωπαϊκές αγορές. Ενδεικτικά, το πρώτο τετράμηνο του 2022 οι ροές από τη Γερμανία ήταν αυξημένες κατά 13,4% έναντι του 2019, ενώ από το Ηνωμένο Βασίλειο κατά 174%.

Η τόνωση της τουριστικής κίνησης υποστηρίζεται από τις πυκνότερες αεροπορικές συνδέσεις με το νησί, καθώς το τελευταίο διάστημα έχουν προστεθεί 11 νέοι προορισμοί από οκτώ χώρες. Σημαντική για την ενίσχυση του τουρισμού του νησιού είναι και η ολοκλήρωση των έργων για την αποκατάσταση του λιμανιού ύστερα από τις ζημιές που προκάλεσε στις υποδομές του ο σεισμός της 21ης Ιουλίου 2017. Ηδη έχει ολοκληρωθεί το κρισιμότερο τμήμα των έργων, ενώ οι υπολειπόμενες εργασίες -που βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη χωρίς να παρεμποδίζεται η λειτουργία του λιμανιού- αναμένεται να ολοκληρωθούν μέχρι το τέλος Ιουλίου 2022.

Η ταχεία και ισχυρή «επανεκκίνηση» του τουρισμού αντικατοπτρίζει την επένδυση που έγινε κατά τη διάρκεια της πανδημίας στο brand name της Ελλάδας, με στόχο την ανάδειξη της χώρας σε έναν ασφαλή, ποιοτικό προορισμό, ο οποίος προσφέρει ποικίλες δραστηριότητες -όπως μέσω της ανάπτυξης ποδηλατικών διαδρομών στην Κω- σε μία επιμηκυμένη τουριστική περίοδο.

Ολόκληρη η τοποθέτηση του Πρωθυπουργού στο τέλος της σύσκεψης στο Δημαρχείο

Κύριε Δήμαρχε, κ. Περιφερειάρχα, κυρία και κύριοι Υπουργοί, κύριοι συνάδελφοι στο Κοινοβούλιο, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί εκπρόσωποι των φορέων.

Κατ’ αρχάς, θέλω να σας ευχαριστήσω για τις πολύ ουσιαστικές παρατηρήσεις σας και να ξεκινήσω λέγοντας ότι εδώ στα νησιά του Νοτίου Αιγαίου, έχουμε ένα ξεχωριστό επίπεδο συνεργασίας και με τους Δήμους, αλλά κυρίως με την Περιφέρεια.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Γιώργο τον Χατζημάρκο, είστε πολύ τυχεροί που τον έχετε Περιφερειάρχη. Διότι επειδή κι εμείς επιβραβεύουμε την επιχειρησιακή ετοιμότητα, έχουμε αναπτύξει ένα επίπεδο συνεργασίας τέτοιο, που μας επιτρέπει να γνωρίζουμε εξ αρχής τι μπορούμε και τι δεν μπορούμε να κάνουμε και να συνεννοούμαστε χωρίς περιττές γραφειοκρατικές αγκυλώσεις και να μοιραζόμαστε, βέβαια, το ίδιο πάθος, την ίδια αγάπη, για τα νησιά μας. Ειδικά εδώ για τα νησιά της Δωδεκανήσου, την οποία έχω επισκεφθεί πολλές φορές και κάθε φορά που έρχομαι παίρνω νέα δύναμη και νέα ενέργεια να συνεχίσω τη μεγάλη προσπάθεια και τον μεγάλο αγώνα τον οποίον έχουμε αναλάβει.

Λοιπόν, να ξεκινήσω με τα θέματα της υγείας. Πράγματι η δημιουργία του νέου νοσοκομείου, όπως σας είπα και εισαγωγικά, αποτελούσε αναντίρρητη προτεραιότητα. Όταν μίλησα εκτενώς με το επιτελείο του Υπουργείου Υγείας, πείστηκα ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος και γι΄ αυτό και προχωρούμε, σήμερα, στην επίσημη ανακοίνωση ότι το νέο νοσοκομείο θα γίνει -όπως είπαμε- στο χώρο τον οποίον έχουμε εντοπίσει και βάσει μελετών που θα εκπονηθούν από το Υπουργείο και -θέλω να το τονίσω αυτό- με τις προδιαγραφές ενός υπερσύγχρονου νοσοκομείου του 21ου αιώνα.

Τι σημαίνει αυτό; Δε σημαίνει μόνο ένα ωραίο κτίριο, αλλά και νέες διαδικασίες, σημαίνει χρήση της τεχνολογίας, σημαίνει μεταφορά δεδομένων ψηφιακά, ένα νοσοκομείο χωρίς χαρτί ουσιαστικά.

Άρα θα φαντάζεστε ένα νοσοκομείο το οποίο δε θα είναι ωραίο μόνο και καλαίσθητο και φιλικό προς τον εργαζόμενο και τον ασθενή, αλλά και ένα νοσοκομείο το οποίο πια θα πρέπει να λειτουργεί με τελείως διαφορετικές διαδικασίες, όπως εξάλλου και όλα τα καινούρια νοσοκομεία τα οποία κατασκευάζονται στη χώρα και είναι σημαντικά νοσοκομεία.

Κάποια θα γίνουν ως δημόσιο έργο, όπως το νοσοκομείο της Κω, άλλα γίνονται μέσα από πολύ σημαντικές ιδιωτικές χορηγίες, όπως τα νοσοκομεία τα οποία χρηματοδοτεί το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Κι ήταν ακριβώς και αυτές οι δωρεές μία ευκαιρία να ξανασκεφτούμε εξ αρχής πώς λειτουργεί σήμερα ένα δευτεροβάθμιο νοσοκομείο, πώς επικοινωνεί με την πρωτοβάθμια φροντίδα και τι ρόλο βέβαια -κι έχει δίκιο ο Υπουργός να το αναδεικνύει- μπορεί να παίξει και ο ιδιωτικός τομέας στην ευρύτερη παροχή φροντίδας υγείας.

Διότι πια η υγεία, με τη στενή της έννοια, αποτελεί υποχρέωση του κράτους απέναντι στους Έλληνες πολίτες, αλλά και απέναντι στους επισκέπτες.

Και βέβαια ο ιατρικός τουρισμός -και αυτός εν τη ευρεία έννοια- αποτελεί μια πάρα πολύ μεγάλη αναξιοποίητη ευκαιρία για τη χώρα μας. Και καθώς ολοένα και περισσότεροι πολίτες από το εξωτερικό θα επιλέγουν την Ελλάδα, όχι μόνο για τόπο διακοπών αλλά για μόνιμο προορισμό, η κάλυψη των αναγκών υγείας, όχι μόνο την καλοκαιρινή περίοδο αλλά όλο το χρόνο, αποκτά ξεχωριστή σημασία.

Συγχαρητήρια στον Υπουργό για το εξαιρετικό σποτ με τον Αυστριακό Όττο, το οποίο δίνει μια ανθρώπινη διάσταση σε αυτό το οποίο προσφέρει η Ελλάδα που ουσιαστικά είναι μια συνολική εμπειρία η οποία πρέπει να είναι μοναδική.

Και για να κάνω τη γέφυρα από τα θέματα υγείας στα θέματα τουρισμού, να τονίσω πόσο μεγάλη σημασία για εμένα έχει όλος ο κλάδος της -θα τον αποκαλέσω στα ελληνικά- ευεξίας, αυτό που αποκαλούμε «wellness», που είναι το σημείο εκείνο στο οποίο ενώνεται το κλασικό τουριστικό προϊόν με υπηρεσίες υγείας, φροντίδας, ευεξίας.

Είναι δυνατόν στον τόπο που γεννήθηκε η ιατρική επιστήμη να μην μπορούμε να προσφέρουμε ανταγωνιστικές τέτοιες υπηρεσίες; Η απάντηση, λοιπόν, είναι ότι θα σας δώσουμε -και αναφέρομαι στον ιδιωτικό τομέα- όλα εκείνα τα εργαλεία ώστε σε συνεννόηση με το Υπουργείο Υγείας και με την απαραίτητη εποπτεία, να μπορείτε να αναπτύξετε εσείς τέτοιου είδους προϊόντα.

Έχω κουραστεί να ακούω να μονοπωλείται αυτός ο κλάδος του ιατρικού τουρισμού, spa, καλλωπισμού, από τις χώρες της κεντρικής και της βόρειας Ευρώπης. Ήρθε η ώρα να μπορέσουμε να το κάνουμε και εδώ, ξεκινώντας από την Κω. Η οποία, εξάλλου, έχει και μια μοναδική ιστορία και ένα υπόβαθρο το οποίο την κάνει μη συναγωνίσιμη -ουσιαστικά- μοναδική στον τομέα αυτό. Και εκεί θα περιμένουμε και τον ιδιωτικό τομέα να τρέξουμε μαζί με τους ίδιους ρυθμούς, ώστε το μεν κράτος να καλύπτει τις βασικές δημόσιες υποχρεώσεις του ως προς την παροχή υπηρεσιών υγείας σε πρώτο και σε δεύτερο βαθμό και ο ιδιωτικός τομέας, γύρω από τις κρατικές υπηρεσίες, να μπορεί να αναπτύξει ένα πλέγμα υπηρεσιών αλλά να μπορούμε να συνεργαζόμαστε και δημόσιος και ιδιωτικός τομέας πιο έξυπνα έτσι ώστε και εμείς να παρέχουμε υπηρεσίες για τις οποίες ενδεχομένως να μπορούμε να αμειβόμαστε και αντιστρόφως, βέβαια.

Άρα είναι μια ευκαιρία πολύ μεγάλη αυτή η οποία ανοίγεται, ειδικά για την Κω και ειδικά στο κομμάτι της ευεξίας και του ιατρικού τουρισμού.

Συνολικά τώρα για τον τουρισμό, νομίζω τα στοιχεία τα οποία έδωσε ο Βασίλης είναι πολύ ενθαρρυντικά. Θα ζητήσω από όλους να είμαστε σεμνοί στις προβλέψεις μας, αλλά ταυτόχρονα να αναγνωρίσουμε ότι η ουσιαστική βελτίωση της εικόνας της χώρας έχει άμεση αντανάκλαση στο τουριστικό μας προϊόν.

Αυτό το οποίο βλέπουμε να γίνεται και φέτος, έχει να κάνει με το γεγονός ότι ναι, παρά τις κραυγές, παντελώς ανυπόστατες της αντιπολίτευσης, η χώρα μας χειρίστηκε την πανδημία του κορονοϊού πολύ καλύτερα από πολλές άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, με υπευθυνότητα, επαγγελματισμό, με νέα ψηφιακά εργαλεία και αυτό μας βοήθησε ουσιαστικά να αλλάξουμε συνολικά την εικόνα της χώρας, έτσι ώστε σήμερα η Ελλάδα να μπορεί να είναι προτιμητέος προορισμός για επισκέπτες από όλο τον κόσμο.

Το Υπουργείο έχει κάνει μία πολύ καλή δουλειά, όχι μόνο στον τομέα του μάρκετινγκ, αλλά και στην κρίσιμη εργασία η οποία γίνεται και η οποία δεν βλέπει συχνά το φως της δημοσιότητας, για να μπορούμε να έχουμε όλες αυτές τις πτήσεις που έχουμε φέτος στην Κω, που δεν τις είχαμε στο παρελθόν, έχει προηγηθεί μια σημαντική δουλειά, η οποία γίνεται σε συνεργασία με την τοπική κοινωνία και βέβαια έχει ως αποτέλεσμα να μπορούμε να έχουμε περισσότερους επισκέπτες που να ξοδεύουν όμως και περισσότερα. Και αυτό τελικά θα είναι το μέλλον του ελληνικού τουρισμού.

Το μέλλον του τουρισμού είναι η αναβάθμιση του τουριστικού μας προϊόντος. Η διεύρυνση της τουριστικής περιόδου. Η προώθηση νέων μορφών τουρισμού.

Άκουσα με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τις πρωτοβουλίες σας για τον ποδηλατικό τουρισμό. Συγχαρητήρια. Θα την στηρίξουμε. Είναι ένας κλάδος τουρισμού με πάρα πολύ μεγάλες δυνατότητες. Η μορφολογία της Κω προσφέρεται για τέτοιου είδους τουρισμό και θα μπορούσε κάλλιστα να είναι μια βάση η Κως για ποδηλατικό τουρισμό σε ολόκληρα τα Δωδεκάνησα.

Η σύνδεση με τον πρωτογενή τομέα, εξαιρετικά σημαντική. Η αναβάθμιση του πολιτιστικού μας πλούτου. Αναφέρθηκε ο Περιφερειάρχης στο γεγονός ότι τα μνημεία μας είναι φροντισμένα. Όλα αυτά συγκροτούν ένα τρίγωνο εμπειριών, το οποίο κάνει την Ελλάδα μοναδική και το οποίο μας επιτρέπει, σταδιακά, να μπορούμε να διευρύνουμε και την τουριστική περίοδο.

Δεν θέλουμε να ερχόμαστε να κάνουμε ποδήλατο τον Αύγουστο μέσα στον ντάλα ήλιο, αλλά για να κάνουμε ποδήλατο τον Φεβρουάριο ή τον Μάρτιο ή τον Οκτώβριο, Νοέμβριο, Δεκέμβριο είναι μία εξαιρετική εμπειρία. Καλή ώρα, η Κάλυμνος δίπλα, ανέπτυξε τον αναρριχητικό τουρισμό, ο οποίος και αυτός επιτρέπει στο νησί να διευρύνει την τουριστική περίοδο, διότι είναι δραστηριότητες που κατ’ εξοχήν δεν προσφέρονται να τις κάνει κανείς μέσα στη ζέστη του καλοκαιριού.

Χαίρομαι που άκουσα από τον Περιφερειάρχη ότι προχωρούν μία σειρά από σημαντικά έργα υποδομών, όπως ο φωτισμός -και αποδίδω πολύ μεγάλη σημασία στις βασικές περιβαλλοντικές υποδομές για αυτό και δουλέψαμε με τον Στέλιο, για να μπορούμε να εξασφαλίσουμε χώρο στο Πρόγραμμα «Τρίτσης», με μεταφορά άλλων έργων σε άλλα προγράμματα, για να μπορέσετε να λύσετε οριστικά το σημαντικό πρόβλημα ύδρευσης του νησιού.

Διότι για να μπορέσουμε να είμαστε βιώσιμοι και να επενδύσουμε στην βιώσιμη ανάπτυξη, δεν θα πρέπει μόνο να κοιτάμε τις προκλήσεις του μέλλοντος -θα μιλήσω σε λίγο για αυτές- αλλά θα πρέπει να λύνουμε και τις εκκρεμότητες του παρελθόντος. Νερό, απορρίμματα, βασικές υποδομές κυκλικής οικονομίας με πρωτεργάτες τους επαγγελματίες του κλάδου. Καφέ κάδος, επεξεργασία οργανικών αποβλήτων. Σε όλα αυτά χρειαζόμαστε, και θα το τονίσω αυτό, την τοπική κοινωνία μαζί μας. Μετάβαση στην πράσινη οικονομία, στην βιώσιμη ανάπτυξη, είναι μια πρόκληση, είναι ταυτόχρονα και μια μεγάλη ευκαιρία.

Το απόγευμα θα βρεθούμε στην Αστυπάλαια να παρουσιάσουμε την επόμενη φάση ενός εξαιρετικά καινοτόμου σχεδίου που έχει πραγματικά βάλει το Νότιο Αιγαίο στο επίκεντρο του παγκόσμιου ενδιαφέροντος. Παγκόσμιου ενδιαφέροντος για την πράσινη μετάβαση. Και η επόμενη μεγάλη πρόκληση, Δήμαρχέ μου, θα είναι πως αυτές οι δράσεις θα μεταφερθούν από τα μικρά μας νησιά, όπου είναι πιο εύκολα εφαρμόσιμες, στα μεγαλύτερα νησιά.

Τι σημαίνει, δηλαδή, για ένα νησί σαν την Κω, για τους επαγγελματίες της Κω, η σταδιακή αντικατάσταση του στόλου των ενοικιαζόμενων αυτοκινήτων με ηλεκτρικά αυτοκίνητα;

Πως από τα μηχανάκια μας- να σταματήσει αυτός ο θόρυβος- να πάμε σε ηλεκτρικά σκούτερ πια. Έχουμε σημαντικά χρηματοδοτικά εργαλεία αλλά, το τονίζω, αυτές οι αλλαγές, οι οποίες θα είναι δραματικά ωφέλιμες για τις τοπικές κοινωνίες, χρειάζονται την δική σας στήριξη. Εσείς πρέπει να βγείτε μπροστά. Εμείς έχουμε τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Θα υπάρχουν αντιστάσεις. Πάντα θα υπάρχουν κάποια μικρά τοπικά συμφέροντα τα οποία θα λένε, “δεν θέλω να αλλάξει τίποτα”.

Η εισήγησή μου είναι, σαρώστε τα. Εσείς, όμως, πρέπει να βγείτε μπροστά. Διότι αυτές οι δράσεις, όπου τις έχουμε αναπτύξει, το κάναμε σε συνεννόηση με τις τοπικές κοινωνίες και με τις δημοτικές Αρχές και δημάρχους οι οποίοι βγήκαν οι ίδιοι μπροστά και μας είπαν, θέλουμε να κάνουμε αυτές τις μεγάλες αλλαγές. Και τώρα βλέπετε τα θετικά αποτελέσματα. Είτε μιλάμε για την Αστυπάλαια, είτε μιλάμε για την Χάλκη, είτε μιλάμε για την Τήλο.

Και το Πρόγραμμα των «GR - eco islands» μπορεί να καλύψει 30 νησιά συνολικά, με τέτοιου είδους δράσεις που θα κάνουν την κυκλική οικονομία και την μετάβαση στην βιώσιμη πράσινη ανάπτυξη από ένα θεωρητικό σχέδιο μια απτή πραγματικότητα η οποία θα βελτιώσει σημαντικά και την ποιότητα ζωής των νησιωτών. Και φυσικά θα κάνει το τουριστικό προϊόν ακόμα πιο ελκυστικό.

Άκουσα με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τα ζητήματα τα οποία θίξατε για τα θέματα που αφορούν στην αγορά εργασίας. Ξέρετε ότι ήδη έχουμε κάνει σημαντικές αλλαγές και επειδή αναφέρθηκες, νομίζω εσύ, στο ζήτημα του επιδόματος ανεργίας, ήδη έχει ψηφιστεί η σχετική διάταξη, όπου ένας άνεργος του ΟΑΕΔ μπορεί να εισπράττει μέρος του επιδόματος ανεργίας αν πιάσει δουλειά για κάποιο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα.

Θέλουμε να περάσουμε σε μία λογική να δώσουμε περισσότερα κίνητρα στον άνεργο ο οποίος είναι εγγεγραμμένος στον ΟΑΕΔ να βρει δουλειά και ταυτόχρονα να ευθυγραμμίσουμε, σε τοπικό επίπεδο, τις ανάγκες της αγοράς εργασίας με την προσφορά εργατικού δυναμικού. Έχει δίκιο ο Υπουργός, δεν μπορεί ταυτόχρονα να έχουμε μεγάλη ανεργία και να λέμε ότι έχουμε και μεγάλη ζήτηση για εργατικό δυναμικό. Κάποιο λάθος συμβαίνει.

Άρα αυτό περνάει και μέσα από δράσεις κατάρτισης τις οποίες αναπτύσσουμε με πολύ μεγάλο ενθουσιασμό και βέβαια χρειάζεται κι αυτό τη στήριξη της τοπικής κοινωνίας, διότι θα πρέπει να αντιληφθούμε ότι τα ζητήματα αυτά θα λυθούν αν πείσουμε και τους εργαζομένους και πολλούς νέους εργαζόμενους ότι το μέλλον τους είναι σε καλά πληρωμένες δουλειές εδώ στον τόπο τους.

Και δεν είναι η λύση κατ’ ανάγκη, όπως το κάνουμε πια, μία μόνιμη παραμονή στα μητρώα του ΟΑΕΔ, να εισπράττει κανείς ένα επίδομα ανεργίας ή τα πλεονεκτήματα της συμμετοχής στο μητρώο για κάποιο χρονικό διάστημα και μετά να μην έχει ο ίδιος ο άνεργος το κίνητρο να βρει και να ξαναπιάσει δουλειά.

Εκεί, λοιπόν, έχουμε ακόμα πολλά σχέδια και πολλή δουλειά να κάνουμε. Το πρόβλημα αφορά ολόκληρη τη χώρα. Και βέβαια είναι ένα ζήτημα το οποίο θα το αντιμετωπίσουμε σε συνεννόηση και με τις εργοδοτικές οργανώσεις. Το συζητάμε με το ΣΕΤΕ σε κεντρικό επίπεδο κι έχουμε πια μια πολύ καλή εικόνα πού έχουμε ελλείψεις και πώς πρέπει να προγραμματίσουμε την επόμενη τριετία με πενταετία, εκσυγχρονίζοντας και την τουριστική εκπαίδευση ταυτόχρονα, πού θα είναι οι θέσεις εργασίας που θα ζητήσει ο τουριστικός κλάδος. Έτσι ώστε από τώρα να μπορούμε να προετοιμάζουμε και την εκπαίδευσή μας από τα Επαγγελματικά μας Λύκεια και τις Τουριστικές μας Σχολές, για να καλύψουμε τις ανάγκες της αγοράς εργασίας όπως αυτή θα αλλάζει και θα εξελίσσεται.

Το Δικαστικό Μέγαρο έχει «κλείσει», θα γίνει, για να μην έχετε καμία αμφιβολία. Έχουμε εξασφαλίσει τους πόρους. Γνώριζα ότι αυτό το ξέρατε ήδη και δε μου αρέσει να ανακοινώνω ξανά πράγματα τα οποία ήδη έχουμε πει ότι θα γίνουν. Και επίσης να πω και κάτι ακόμα. Ξέρετε ότι αυτή η κυβέρνηση έχει επενδύσει στην αξιοπιστία. Κατά συνέπεια δεν προχωράμε ποτέ σε ανακοινώσεις, αν δεν είμαστε σίγουροι ότι θα μπορούμε να ολοκληρώσουμε ένα έργο το οποίο θέλουμε να εξαγγείλουμε.

Αυτό σημαίνει χρηματοδοτικά εργαλεία, μελετητική ωριμότητα, συνεννόηση με τους τοπικούς φορείς, για την περίπτωση του νοσοκομείου να ξέρουμε που θα γίνει το νοσοκομείο και ότι συμφωνεί η τοπική κοινωνία και έχουμε τη σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου.

Να πω και κάτι ακόμα -το κουβεντιάζαμε με τον Περιφερειάρχη- ποτέ δεν υπάρχει 100% συμφωνία για οποιαδήποτε χωροθέτηση. Αυτό το ξέρετε. Αλλά νομίζω ότι έχουμε επιλέξει το καλύτερο δυνατό σημείο και σε αυτή την κατεύθυνση θα κινηθούμε και για το νοσοκομείο.

Παρέλειψα και θέλω να το πω, να ευχαριστήσω τους βουλευτές μας. Τον Μάνο, τον Βασίλη, τον Γιάννη, την Μίκα. Ασχολούνται πολύ με τα τοπικά προβλήματα. Και επειδή έχουμε και πολλά νησιά, είναι μονίμως εξαιρετικά ενημερωμένοι και φροντίζουν και στο δικό μου το επίπεδο πάντα να θίγουν ζητήματα τα οποία αφορούν τα Δωδεκάνησα. Το λέω διότι το ’23 είναι εκλογική χρονιά και υπάρχει πλεονέκτημα να έχουν τα Δωδεκάνησα τέσσερις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας.

Τέλος, θέλω να μιλήσω για κάτι για το οποίο δεν μου μιλήσατε καθόλου. Και χάρηκα πολύ για αυτό. Εάν είχα έρθει πριν από δύο χρόνια στο νησί, το πρώτο θέμα θα ήταν το προσφυγικό. Σήμερα δεν το ανέφερε κανείς.

Ελπίζω και ο κ. Τσίπρας ο οποίος επισκέπτεται σήμερα τη Μυτιλήνη να έχει την ίδια εμπειρία, ότι κανείς δεν θα του μιλήσει για το προσφυγικό, γιατί πολύ απλά το πρόβλημα αυτό καταφέραμε να το λύσουμε.

Με τη δική σας βοήθεια, φυλάσσοντας τα σύνορά μας -μεγάλες ευχαριστίες στο Λιμενικό μας. Κάνει μια σπουδαία δουλειά σε πολύ δύσκολες συνθήκες- με τη στήριξη της Ευρώπης, επιταχύνοντας τις διαδικασίες ασύλου, δημιουργώντας νέες δομές, εξασφαλίζοντας τον χαμηλό συντελεστή ΦΠΑ για τα 5 νησιά τα οποία έχουν σήμερα δομές, στείλαμε ένα μήνυμα ότι η Ελλάδα είναι σε θέση, με απόλυτο σεβασμό στα ανθρώπινα δικαιώματα, να φυλάσσει αποτελεσματικά τα χερσαία και τα θαλάσσια σύνορά της. Και αυτή είναι μια πολύ σοβαρή αποστολή την οποία έχουμε αναλάβει, όχι μόνο για λογαριασμό της πατρίδας μας αλλά και για λογαριασμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Τέλος, θέλω να σας ζητήσω να είμαστε σε απόλυτη εγρήγορση ενόψει της αντιπυρικής περιόδου. Έχει γίνει μια πολύ σημαντική δουλειά προετοιμασίας η οποία εμπλέκει για πρώτη φορά οργανωμένα την Πυροσβεστική, τη Δασική μας Υπηρεσία αλλά και τις Ένοπλες Δυνάμεις οι οποίες και αυτές έχουν ένα σημαντικό ρόλο να παίξουν στην προσπάθεια αυτή και της πρόληψης, αλλά και της καταστολής. Να είμαστε όλοι, παρακαλώ πολύ, σε εγρήγορση, έτσι ώστε το φετινό καλοκαίρι και στον τομέα αυτόν να είναι πολύ καλύτερο απ’ ό,τι ήταν το προηγούμενο.

Τελειώνοντας, θέλω να σας ευχαριστήσω και πάλι για την υποδοχή σας. Σε λίγο θα έχω τη μεγάλη χαρά να ξαναβρεθώ στην Ψέριμο. Αυτό το πολύ μικρό νησί.

Ξέρετε τα μικρά νησιά έχουν και μικρές ανάγκες. Μας ζήτησαν ένα πράγμα, έναν γιατρό. Kαι τον πήγαμε. Καθώς και δύο μικρές παρεμβάσεις στις υποδομές. Αλλά να κρατήσω αυτό το οποίο είπε ο Περιφερειάρχης, να μη μιλάμε για άγονη γραμμή.

Ο πλούτος της χώρας και ο πλούτος των νησιών μας έχει ακριβώς να κάνει με αυτή τη φοβερή διαφορετικότητα, την οποία ενώνει το γαλάζιο του Αιγαίου όταν συναντά το γαλάζιο του ελληνικού ουρανού. Τα νησιά μας είναι πλούτος για τη χώρα μας. Την επόμενη εβδομάδα θα έχω τη χαρά να υποδεχθώ στο Μέγαρο Μαξίμου εκπροσώπους όλων των μικρών νησιωτικών Δήμων για να συζητήσουμε οριζόντια προγράμματα που αφορούν την στήριξη των μικρών μας νησιών και θέλω να ξέρετε ότι αυτή η κυβέρνηση και εγώ προσωπικά ήμουν, είμαι και θα είμαι πάντα κοντά στα νησιά μας.



Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και στο επανιδείν.

