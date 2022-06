Κοινωνία

Χειροπέδες σε γιατρό για “φακελάκι”

Η σύλληψη έγινε σε δημόσιο Μαιευτήριο, αφού ο γιατρός είχε απαιτήσει 1.000 ευρώ για ιατρική πράξη.

Στη σύλληψη ενός γιατρού δημόσιου Μαιευτηρίου της Αττικής, για το αδίκημα της δωροληψίας υπαλλήλου, προχώρησε η Υπηρεσία Εσωτερικών Υποθέσεων Σωμάτων και σχηματίστηκε δικογραφία αυτόφωρης διαδικασίας

Για τη διερεύνηση της υπόθεσης είχε προηγηθεί καταγγελία, σύμφωνα με την οποία ο γιατρός αφού πραγματοποίησε ιατρική πράξη σε συγγενικό του πρόσωπο, απαίτησε, φακελάκι των 1.000 ευρώ.

Η σύλληψη πραγματοποιήθηκε σήμερα Πέμπτη 2 Ιουνίου κατά τη διάρκεια προγραμματισμένης συνάντησης και μετά την παραλαβή προσημειωμένου χρηματικού ποσού.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, οδηγήθηκε στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο υπουργός Υγείας Θάνος Πλεύρης, έχει διατάξει έρευνα για το τι περιστατικά έχει χειριστεί ο συγκεκριμένος γιατρός το προηγούμενο διάστημα

